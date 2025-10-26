Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Ταρέμι και Ελ Καμπί έβαψαν ερυθρόλευκο το ντέρμπι

Ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής στο μεγάλο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Super League, επικρατώντας επί της ΑΕΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με 2-0.

Οι Πειραιώτες είχαν σε μεγάλο βράδυ τους δύο σέντερ φορ τους. Ο Ταρέμι με κερδισμένο πέναλτι και γκολ και ο Ελ Καμπί με ένα τέρμα έκαναν απόψε τη διαφορά πάνω στο χορτάρι.

O Oλυμπιακός μπήκε δυνατά στο ντέρμπι και στο 9′ απείλησε για πρώτη φορά με την κεφαλιά του Ελ Καμπί να καταλήγει στα χέρια του Στρακόσα. Στο 16′ ο Μαροκινός φορ βρέθηκε και πάλι σε θέση βολής μετά από πάσα του Ταρέμι αλλά ο κίπερ της ΑΕΚ έκανε μία υπέροχη επέμβαση.

Στο 32′ ήρθε η φάση που έκανε την διαφορά. Ο Βίντα βρήκε την μπάλα με το χέρι στη κεφαλιά του Ταρέμι και ο Ελ Καμπί από τα έντεκα βήματα άνοιξε το σκορ του ντέρμπι. Στο 43′ οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά και σε δεύτερο τέρμα αλλά το σου του Ποντένσε πέρασε λίγο άουτ.

Στο δεύτερο μέρος, η Ένωση προσπάθησε να απειλήσει και στο 54′ έφτιαξε μια ευκαιρία με τον Γιόβιτς να σουτάρει άουτ. Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο αλλά από μία στατική μπάλα, οι Πειραιώτες έφτασαν στο 2-0. Ο Ποντένσε εκτέλεσε, ο Ταρέμι νίκησε τους πάντες στον αέρα και έδωσε τεράστιο προβάδισμα νίκης στην ομάδα του.

Η ΑΕΚ παρά τις αλλαγές του Νίκολιτς δεν κατάφερε να βγάλει αντίδραση και είχε μόνο ένα σουτ του Γκατσίνοβιτς στο 90′ που απέκρουσε εντυπωσιακά ο Τζολάκης.

Το 2-0 έδωσε την νίκη στον Ολυμπιακό και πλέον η εικόνα στην κορυφή της Super League έχει τον ΠΑΟΚ πρώτο με 20, τους «ερυθρόλευκους» με 19, την ΑΕΚ με 16, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι στους 12 με ένα ματς λιγότερο.