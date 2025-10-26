Τέλος από τον ΟΦΗ ο Ράσταβατς

Παρελθόν από τον πάγκο του ΟΦΗ αποτελεί ο Μίλαν Ράσταβατς, με τον σύλλογο να ανακοινώνει το διαζύγιο το απόγευμα της Κυριακής, μία ημέρα μετά την εντός έδρας ήττα από τον Ατρόμητο (1-3) στο πρωτάθλημα.

Ο Σέρβος τεχνικός αποχωρεί έπειτα από σχεδόν ένα χρόνο παρουσίας στο Ηράκλειο, έχοντας για κορυφαία στιγμή τη συμμετοχή της ομάδας στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας μετά από 35 χρόνια.

Οι «ασπρόμαυροι» κινούνται ήδη για τον αντικαταστάτη του, με τον Χρήστο Κόντη που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό μετά την έλευση του Ράφα Μπενίτεθ να αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους.

Έως ότου αναλάβει ο νέος προπονητής, την ευθύνη στον αγώνα Κυπέλλου με τον Ηρακλή θα έχει ο Στέλιος Βενετίδης, ως υπηρεσιακός.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον Milan Rastavac και τους συνεργάτες του, Goran Saula και Vladimir Ilic.

Ο Σέρβος προπονητής ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας τον Οκτώβριο του 2024 και υπό την καθοδήγησή του ο ΟΦΗ δήλωσε “παρών” στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας Betsson έπειτα από 35 χρόνια, για τρίτη φορά στην ιστορία του και συμμετείχε στα play offs “5-8” του πρωταθλήματος.

Milan, Goran, Vladimir, γράψατε τα ονόματά σας σε μια ιστορική στιγμή της ομάδας μας, γι’ αυτό και σας ευχαριστούμε για όλες τις στιγμές που ζήσαμε μαζί το προηγούμενο διάστημα.

Καλή τύχη στη συνέχεια της καριέρα σας!».