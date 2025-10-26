Super League: Παρέμεινε μόνος πρώτος ο ΠΑΟΚ

Ο Βόλος προβλημάτισε τον ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, όμως στο δεύτερο ανέβασε στροφές, πέτυχε τρία γκολ κι επιβλήθηκε με 3-0 των Θεσσαλών στην Τούμπα για την 8η αγωνιστική, παραμένοντας μόνος πρώτος.

Στο πρώτο μισό οι φιλοξενούμενοι πήγαν το παιχνίδι στο ρυθμό που ήθελαν και καλά οργανωμένοι ανασταλτικά δεν άφησαν τον «Δικέφαλο» να απειλήσει.

Το δεύτερο μισό, όμως, ξεκίνησε εντελώς διαφορετικά. Οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για τράβηγμα του Σάστρε στον Λάμπρου, με τον Ντεσπόντοφ να κερδίζει φάουλ στην αντεπίθεση.

Από την εκτέλεση του Βούλγαρου η μπάλα βρήκε στο τείχος κι έφτασε στον Γιακουμάκη, που από κοντά άνοιξε το σκορ στο 49ο λεπτό κι έδιωξε το άγχος από τους συμπαίκτες του.

Ο Βόλος έφτασε κοντά στην ισοφάριση στο 64΄, μετά από λάθος του Βολιάκο, αλλά ο Τέιλορ πρόλαβε την τελευταία στιγμή τον Χάμουλιτς, που ήταν έτοιμος να «εκτελέσει» τον Τσιφτσή.

Στο 73΄ ο ΠΑΟΚ έφτασε στο 2-0 με πλασέ του Οζντόεφ, ενώ ο Ρώσος μέσος ήταν εκείνος που «κλείδωσε» τη νίκη γράφοντας και το 3-0 στο 80΄. Οι Θεσσαλονικείς έφτασαν στους 20 βαθμούς με την τρίτη σερί νίκη, ενώ ο Βόλος παρέμεινε στους 12 βαθμούς και την τέταρτη θέση, μαζί με Παναθηναϊκό, Λεβαδειακό και Άρη.