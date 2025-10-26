Εμπαπέ και Μπέλινγχαμ οδήγησαν τη Ρεάλ σε νίκη στο Clasico

Τα γκολ των Κιλιάν Εμπαπέ και Τζουντ Μπέλινγχαμ χάρισαν στη Ρεάλ Μαδρίτης τη νίκη με 2-1 επί της Μπαρτσελόνα σε ένα ξέφρενο El Clasico, το οποίο διέκοψε σερί τεσσάρων ηττών εναντίον των «Μπλαουγκράνα» και διεύρυνε το προβάδισμα της «βασίλισσας» στην κορυφή.

Ο Εμπαπέ άνοιξε το σκορ στο 22ο λεπτό με ένα σουτ από κοντινή απόσταση, μετά από μια τέλεια πάσα του Μπέλινγχαμ. Ωστόσο, η Μπαρτσελόνα εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος του Αρντά Γκιουλέρ για να ισοφαρίσει στο 38΄ με τον Φερμίν Λόπεθ.

Η Ρεάλ ανέκτησε το προβάδισμα πέντε λεπτά αργότερα, όταν ο Μπέλινγχαμ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για δεύτερη φορά μέσα από την περιοχή των έξι μέτρων και ύστερα από μια εμπνευσμένη κούρσα και σέντρα του Βινίσιους Τζούνιορ.

Η Ρεάλ είχε αρκετές ευκαιρίες, αλλά τις στέρησε η εξαιρετική εμφάνιση του τερματοφύλακα της «Μπάρτσα», Βόιτσιεχ Στσέσνι, ο οποίος απέκρουσε και πέναλτι του Εμπαπέ στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου.

Η Μπαρτσελόνα απείλησε ελάχιστα τον τερματοφύλακα της Ρεάλ, Τιμπό Κουρτουά, μετά την ανάπαυλα και τελείωσε τον αγώνα με 10 παίκτες, αφού ο Πέδρι αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις με δεύτερη κίτρινη κάρτα για τάκλιν από πίσω στον Ορελιέν Τσουαμενί.

Η Ρεάλ έφτασε τους 27 βαθμούς και παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας της LaLiga, πέντε πόντους μπροστά από την Μπαρτσελόνα που βρίσκεται στη δεύτερη θέση.