Logo Image

Εμπαπέ και Μπέλινγχαμ οδήγησαν τη Ρεάλ σε νίκη στο Clasico

Αθλητικά

Εμπαπέ και Μπέλινγχαμ οδήγησαν τη Ρεάλ σε νίκη στο Clasico

REUTERS/Susana Vera

Η «βασίλισσα» διέκοψε το σερί των τεσσάρων ηττών απέναντι στους Καταλανούς

Τα γκολ των Κιλιάν Εμπαπέ και Τζουντ Μπέλινγχαμ χάρισαν στη Ρεάλ Μαδρίτης τη νίκη με 2-1 επί της Μπαρτσελόνα σε ένα ξέφρενο El Clasico, το οποίο διέκοψε σερί τεσσάρων ηττών εναντίον των «Μπλαουγκράνα» και διεύρυνε το προβάδισμα της «βασίλισσας» στην κορυφή.

Ο Εμπαπέ άνοιξε το σκορ στο 22ο λεπτό με ένα σουτ από κοντινή απόσταση, μετά από μια τέλεια πάσα του Μπέλινγχαμ. Ωστόσο, η Μπαρτσελόνα εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος του Αρντά Γκιουλέρ για να ισοφαρίσει στο 38΄ με τον Φερμίν Λόπεθ.

Η Ρεάλ ανέκτησε το προβάδισμα πέντε λεπτά αργότερα, όταν ο Μπέλινγχαμ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για δεύτερη φορά μέσα από την περιοχή των έξι μέτρων και ύστερα από μια εμπνευσμένη κούρσα και σέντρα του Βινίσιους Τζούνιορ.

Η Ρεάλ είχε αρκετές ευκαιρίες, αλλά τις στέρησε η εξαιρετική εμφάνιση του τερματοφύλακα της «Μπάρτσα», Βόιτσιεχ Στσέσνι, ο οποίος απέκρουσε και πέναλτι του Εμπαπέ στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΟΠΕΚΕΠΕ: Και δεύτερη προφυλάκιση για 53χρονη «μεγαλοβαμβακοπαραγωγό»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Και δεύτερη προφυλάκιση για 53χρονη «μεγαλοβαμβακοπαραγωγό»

Η Μπαρτσελόνα απείλησε ελάχιστα τον τερματοφύλακα της Ρεάλ, Τιμπό Κουρτουά, μετά την ανάπαυλα και τελείωσε τον αγώνα με 10 παίκτες, αφού ο Πέδρι αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις με δεύτερη κίτρινη κάρτα για τάκλιν από πίσω στον Ορελιέν Τσουαμενί.

Η Ρεάλ έφτασε τους 27 βαθμούς και παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας της LaLiga, πέντε πόντους μπροστά από την Μπαρτσελόνα που βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube