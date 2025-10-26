Ο Μπενίτεθ ξεκίνησε με νίκη στον Παναθηναϊκό

Mε νίκη συνοδεύθηκε το πρώτο παιχνίδι του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού, καθώς οι ”πράσινοι” επικράτησαν με 2-0 επί του Αστέρα Τρίπολης στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο ήταν ανώτερος, κυριάρχησε του Αστέρα Τρίπολης αλλά δεν κατάφερε να φτιάξει πολλές ευκαιρίες. Στο 19′ ο Σφιντέρσκι σούταρε άουτ από καλή θέση ενώ στο 45′ ο Παπαδόπουλος έκανε μια σπουδαία επέμβαση στη κεφαλιά του Πολωνού άσου.

Η υπεροχή των γηπεδούχων καρποφόρησε στα τελευταία δευτερόλεπτα του ημιχρόνου όταν κέρδισαν πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Σφιντέρσκι για το 1-0.

Στο δεύτερο μέρος δεν άλλαξε η εικόνα του αγώνα, οι ”πράσινοι” πίεζαν, είχαν δύο καλές στιγμές με σουτ των Τσέριν, Κυριακόπουλου και πέτυχαν το 2-0 στο 68′. Ο Τσέριν εκτέλεσε το φάουλ και ο Τσίκο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Οι γηπεδούχοι είχαν κι άλλες καλές στιγμές για τρίτο γκολ, με κορυφαία την κεφαλιά του αμαρκάριστου Πάντοβιτς στο 89′, με το 2-0 να ”σφραγίζει” τις προσπάθειες των δύο ομάδων