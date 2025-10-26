Logo Image

Ο Μπενίτεθ ξεκίνησε με νίκη στον Παναθηναϊκό

Αθλητικά

Ο Μπενίτεθ ξεκίνησε με νίκη στον Παναθηναϊκό

EUROKINISSI

Στο ντεμπούτο του Ισπανού τεχνικού, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης στη Λεωφόρο.

Mε νίκη συνοδεύθηκε το πρώτο παιχνίδι του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού, καθώς οι ”πράσινοι” επικράτησαν με 2-0 επί του Αστέρα Τρίπολης στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο ήταν ανώτερος, κυριάρχησε του Αστέρα Τρίπολης αλλά δεν κατάφερε να φτιάξει πολλές ευκαιρίες. Στο 19′ ο Σφιντέρσκι σούταρε άουτ από καλή θέση ενώ στο 45′ ο Παπαδόπουλος έκανε μια σπουδαία επέμβαση στη κεφαλιά του Πολωνού άσου.

Η υπεροχή των γηπεδούχων καρποφόρησε στα τελευταία δευτερόλεπτα του ημιχρόνου όταν κέρδισαν πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Σφιντέρσκι για το 1-0.

Στο δεύτερο μέρος δεν άλλαξε η εικόνα του αγώνα, οι ”πράσινοι” πίεζαν, είχαν δύο καλές στιγμές με σουτ των Τσέριν, Κυριακόπουλου και πέτυχαν το 2-0 στο 68′. Ο Τσέριν εκτέλεσε το φάουλ και ο Τσίκο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Οι γηπεδούχοι είχαν κι άλλες καλές στιγμές για τρίτο γκολ, με κορυφαία την κεφαλιά του αμαρκάριστου Πάντοβιτς στο 89′, με το 2-0 να ”σφραγίζει” τις προσπάθειες των δύο ομάδων

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube