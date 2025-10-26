Logo Image

Ταεκβοντό: Μετάλλιο για τον Ψαρρό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εκπληκτική πορεία, η οποία σταμάτησε στον ημιτελικό των -54κ.

Ο Άρης Ψαρρός έγραψε Ιστορία, καθώς με το μετάλλιο που κατάκτησε στα -54κ. έγινε ο νεαρότερος Έλληνας πρωταθλητής που ανεβαίνει στο βάθρο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ταεκβοντό Ανδρών – Γυναικών.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εκπληκτική πορεία και έφτασε ως τον ημιτελικό των -54κ. όπου γνώρισε την ήττα από τον Τσαλόγλου.

Ο Τούρκος πήρε τον πρώτο γύρο με 10-4, αλλά ο Ψαρρός επέστρεψε δυνατότερος. Ο δεύτερος γύρος του ανήκε ολοκληρωτικά, αλλά δέχθηκε χτύπημα λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Το τελικό 6-6 έδωσε την νίκη και την πρόκριση για τον τελικό στον Τσαλόγλου.

Στην πορεία προς το χάλκινο μετάλλιο, ο Ψαρρός νίκησε στη φάση των 64 τον Γιόντονιαμτς (Μογγολία) με 2-0, ενώ με το ίδιο σκορ επικράτησε στους «32» του Σέρβου Ίβκοβιτς.

Επόμενος αντίπαλος ήταν ο Ισπανός Τρίγκος. Ο Ψαρρός πραγματοποίησε νέα σπουδαία εμφάνιση κι επικράτησε με 2-0, εξασφαλίζοντας την πρόκριση για τα προημιτελικά.

Εκεί αντιμετώπισε τον Βραζιλιάνο Γκονσάλβες, νίκησε 2-1 και προκρίθηκε στα ημιτελικά, για να χάσει τον τελικό στις λεπτομέρειες..

