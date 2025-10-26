Logo Image

Super League: Ισόπαλοι και ανικανοποίητοι Λεβαδειακός και Άρης

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι για την 4η θέση του πρωταθλήματος ανάμεσα σε Λεβαδειακό και Άρη, με τις ομάδες να μένουν ισόπαλες 1-1 στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής.

Περισσότερα σε λίγο…

