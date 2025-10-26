Logo Image

GBL: Εύκολες νίκες για Ολυμπιακό – Παναθηναϊκό

Οι «αιώνιοι» συνέχισαν νικηφόρα κατά την 4η αγωνιστική της Greece Basketball League

Με επιμέρους σκορ 33-13 στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μυκόνου 91-65 στην πρώτη αναμέτρηση της νησιωτικής ομάδας στο ανακαινισμένο γήπεδό της, για την 4η αγωνιστική στην GBL.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν αήττητοι σε ένα ματς που είχαν 5 παραπάνω επιθετικά ριμπάουντ, σούταραν με καλά ποσοστά σε δίποντα (63%) και τρίποντα (40%), αλλά έχασαν 8 βολές (12/20).

Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού ήταν ο Λι με 19 πόντους (8/14 σουτ) και τον ακολούθησε ο Ντιλικίνα με 16 πόντους (3/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα), ενώ ο Γουόρντ είχε 14 πόντους με 3/5 τρίποντα.

Η διαφορά έφτασε στην μέγιστη τιμή των 36 πόντων (85-49) με το ρολόι να δείχνει 3΄57’’ ως τη λήξη της αναμέτρησης.

Η Μύκονος, στην πρώτη εμφάνιση μπροστά στο κοινό της στην GBL, ήταν ανταγωνιστική στο πρώτο ημίχρονο παρά την αστοχία της έξω από τα 6,75 μέτρα (5/22). Ο Άπλμπι (12 πόντοι, 6 ασίστ) προσπάθησε περισσότερο για τους «νεοφώτιστους».

Στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 4η αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός πήρε 8 παραπάνω επιθετικά ριμπάουντ (18-10), κυριάρχησε στις δύο ρακέτες και επιβλήθηκε στο ΟΑΚΑ του Προμηθέα με 91-70.

Πρωταγωνιστής του «τριφυλλιού» ήταν ο Γιούρτσεβεν, ο οποίος πέτυχε 17 πόντους στο πρώτο ημίχρονο (συνολικά 19 με 7/11 σουτ), ενώ κατέγραψε ακόμα 11 ριμπάουντ και 3 κοψίματα.

Τον Τούρκο σέντερ ακολούθησε σε απόδοση ο Μήτογλου, ο οποίος σκόραρε 14 πόντους με 4/4 δίποντα και 1/2 τρίποντα και μάζεψε 7 ριμπάουντ, ενώ ο Σορτς σκόραρε 13 πόντους με 2/3 τρίποντα.

Για την ομάδα της Πάτρας πολύ καλό παιχνίδι έκανε ο Γκρέϊ, που πέτυχε 20 πόντους με 4/8 δίποντα και 4/5 τρίποντα.

