Μια ανάσα από τα 1.000 γκολ ο Ρονάλντο

Με το γκολ που σημείωσε το Σάββατο στη νίκη της Αλ Νασρ (2-0) επί της Αλ Χαζέμ στο πρωτάθλημα της σαουδαραβικής λίγκας ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε τα 950 στην καριέρα του και χρειάζεται άλλα 50 για το ορόσημο των 1.000.

Ο 40χρονος Πορτογάλος σκόραρε στο 88ο λεπτό το 950ό τέρμα της τεράστιας καριέρας του, φτάνοντας συνολικά τα έξι γκολ στην εφετινή Saudi Pro, σε ισάριθμα παιχνίδια.

Το ίδιο αποτελεσματικός παραμένει επίσης για την Εθνική ομάδα της χώρας του. Μόλις στις 14 Οκτωβρίου ο CR7 σκόραρε δύο φορές στην ισοπαλία (2-2) με την Ουγγαρία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου κι έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία αυτής της φάσης με 41 τέρματα.

Εξαιρουμένης της Σπόρτινγκ Λισσαβώνας, με τη φανέλα της οποίας είχε λίγες συμμετοχές, ο Ρονάλντο έχει σκοράρει τουλάχιστον 100 γκολ για κάθε μία από τις ομάδες στις οποίες έχει αγωνιστεί.

Με τα «λιοντάρια» πρόλαβε να σημειώσει πέντε τέρματα πριν τον «αρπάξει» ο Άλεξ Φέργκιουσον στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (145 γκολ). Ακολούθως, έκανε «θραύση» με τη Ρεάλ Μαδρίτης (450), την Αλ Νασρ (106) και τη Γιουβέντους (101), ενώ για την Εθνική έχει πετύχει 143 γκολ.