Όλα τα φώτα στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Στο «Γ. Καραϊσκάκης» πέφτουν σήμερα όλα τα φώτα της Σούπερ Λίγκας, καθώς Ολυμπιακός και ΑΕΚ τίθενται αντιμέτωποι στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι δύο ομάδες, από τις βασικές διεκδικήτριες του τίτλου, προέρχονται από εκ διαμέτρου αντίθετα αποτελέσματα στην Ευρώπη: οι «ερυθρόλευκοι» από τη βαριά ήττα στη Βαρκελώνη, οι «κιτρινόμαυροι» από το θρίαμβο επί της Αμπερντίν.

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Μάρκο Νίκολιτς, πάντως, θέλουν να δώσουν απαντήσεις μετά τις ήττες που γνωρίσαν εσχάτως οι ομάδες τους από τον ΠΑΟΚ, με συνέπεια να χάσουν την κορυφή από τους Θεσσαλονικείς.

Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου υποδέχεται τον αξιόμαχο Βόλο, που φιγουράρει στην τέταρτη θέση. Ο άλλος εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός, δεν τα κατάφερε στο Ρότερνταμ, γνωρίζοντας την ήττα από τη Φέγενορντ.

Στην ανατολή της θητείας του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο, οι «πράσινοι» υποδέχονται τον Αστέρα Τρίπολης που ακόμη παραμένει χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα.

Ισόβαθμοι είναι Λεβαδειακός και Άρης που θα παίξουν στο «Λάμπρος Κατσώνης». Οι Βοιωτοί συνιστούν την ομάδα-έκπληξη μέχρι στιγμής, ειδικά με τις επιθετικές αρετές τους, αφού με 18 γκολ διαθέτουν την καλύτερη επίθεση στην κατηγορία.

Οι «κίτρινοι» έφτασαν τα τρία παιχνίδια χωρίς νίκη κι επιστρέφουν στο γήπεδο όπου πέρυσι έχασαν οριστικά τις ελπίδες τους για είσοδο στην πρώτη τετράδα.

Το πρόγραμμα της Κυριακής (26/10):