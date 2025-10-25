Super League: «Διπλό» του Ατρόμητου επί του παραπαίοντα ΟΦΗ

Ο Ατρόμητος πέρασε νικηφόρα από το Παγκρήτιο στάδιο του Ηρακλείου, επικρατώντας (με ανατροπή στο σκορ) 3-1 του ΟΦΗ για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Στο τέλος του αγώνα οι οπαδοί των γηπεδούχων αποδοκίμασαν προπονητή και ποδοσφαιριστές, βλέποντας την ομάδα τους να παραμένει «κολλημένη» στους 6 βαθμούς και τη 12η, ενώ οι «κυανόλευκοι» ανέβηκαν στους 9 κι ανέβηκαν στην 7η θέση, μαζί με Παναθηναϊκό και Κηφισιά (οι «πράσινοι» έχουν δύο παιχνίδια λιγότερα, ένα εκ των οποίων με τον ΟΦΗ).

Και όμως, το παιχνίδι ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για τους Κρήτες, που προηγήθηκαν στο 15ο λεπτό με μακρινό σουτ του Σαλσίδο και λάθος εκτίμηση του Χουτεσιώτη. Πριν το 1-0, είχαν ακυρωθεί δύο γκολ του Ατρόμητου που πέτυχε ο Τσαντίλας, στο 10΄ και 14΄, για οφσάιντ του σκόρερ.

Ο ΟΦΗ έχασε 2-3 καλές ευκαιρίες μετά το προβάδισμα, αλλά αντί για το 2-0 έγινε το 1-1, με τον Μπάκου να δημιουργεί (ασίστ) και τον

Γιουμπιτάνα να νικά τον Χριστογεώργο. Στο 41΄ ο Σενγκέλια έχασε από το μισό μέτρο μια απίθανη ευκαιρία, κι αυτό το πλήρωσε ακριβά η ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο, που ξεκίνησε με ξέφρενο ρυθμό.

Σουτ του Γιουμπιτάνα (48΄) πέρασε λίγο πάνω από το δοκάρι των γηπεδούχων, ενώ την εντυπωσιακή προσπάθεια και σουτ του Νους (50΄) σταμάτησε ο Χουτεσιώτης.

Η παράλληλη σέντρα του Μουντέ (55΄) βρήκε την εξωτερική πλευρά της αριστερής δοκού του Χριστογεώργου, ενώ ακόμη ένα γκολ του Ατρόμητου στο 61΄, το τρίτο του Τσαντίλα (!), ακυρώθηκε και πάλι για οφσάιντ.

Η ομάδα των δυτικών προαστίων έφτασε στην ανατροπή στο 71΄, με τον Οζέγκοβιτς να βγαίνει πίσω από τους αμυντικούς και να «σερβίρει» στον Καραμάνη, ο οποίος πλάσαρε για το 1-2. Το γκολ, αρχικά, ακυρώθηκε για οφσάιντ, αλλά το ημιαυτόματο οφσάιντ στο Παγκρήτιο δε λειτούργησε, μπήκαν οι γραμμές κι έξι λεπτά αργότερα, το γκολ κατακυρώθηκε.

Ο ΟΦΗ βγήκε στην επίθεση αφήνοντας χώρους, τους οποίους εκμεταλλεύτηκε ο Ατρόμητος για να φτάσει στο 1-3 στο 90΄+6 με τον Οζέγκοβιτς, ύστερα από προσπάθεια του Τσιγγάρα.