Super League: Πρώτη νίκη για την ΑΕΛ

Αθλητικά

Οι «βυσσινί» επιβλήθηκαν 2-0 του Πανσερραϊκού στις Σέρρες, ενώ είχαν αρκετές ευκαιρίες και δύο δοκάρια

Έπρεπε να φτάσει η 8η αγωνιστική για να καταγράψει η ΑΕΛ την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα και μάλιστα μακριά από την έδρα της.

Οι «βυσσινί» επιβλήθηκαν 2-0 του Πανσερραϊκού στις Σέρρες, ενώ είχαν αρκετές ευκαιρίες και δύο δοκάρια για να διευρύνουν το σκορ, απέναντι σε έναν αντίπαλο που έπαιξε με 10 παίκτες σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο.

Η θεσσαλική ομάδα έφτασε στους επτά βαθμούς κι ανέβηκε στην 11η θέση, αφήνοντας προτελευταία τη μακεδονική ομάδα (5), που περιμένει το αυριανό παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης για να δει αν θα πέσει στην τελευταία.

Το σκορ στις Σέρες άνοιξε στο 37΄, όταν από φάση διαρκείας κι ανεπιτυχή προσπάθεια του Ουάρντα να βρει καλά την μπάλα, αυτή στρώθηκε στον Μπαγκαλιάνη που νίκησε τον Τιναλίνι με ένα σουτ από τα 25 μέτρα.

Πέντε λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι είχαν δοκάρι στη σέντρα-σουτ του Ατανάσοφ η μπάλα, για να έρθει το 0-2 στο 44΄ με κεφαλιά του Ουάρντα από σέντρα του Παπαγεωργίου.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο διαιτητής Γιουματζίδης, από παρέμβαση του VAR, απέβαλε τον Λύρατζη για μαρκάρισμα στον Ουατταρά.

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, με την ΑΕΛ να διαχειρίζεται άνετα το παιχνίδι, να έχει ευκαιρίες αλλά κι ένα δεύτερο δοκάρι, με τον Τούπτα στο 86΄, με το 0-2 να μένει ως το τέλος.

