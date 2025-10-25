Logo Image

Super Legue: Ο Ραμίρες έδωσε βαθμό στην Κηφισιά

Με ήρωα της τελευταίας στιγμής τον τερματοφύλακά της, η ομάδα των βορείων προαστίων κράτησε το 1-1 απέναντι στον Παναιτωλικό

Ισόπαλο 1-1 ολοκληρώθηκε το εναρκτήριο παιχνίδια της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Παναιτωλικό, στο γήπεδο της Νεάπολης Νίκαιας.

Το αποτέλεσμα διατήρησε την ομάδα των βορείων προαστίων ένα βαθμό (9 έναντι 8) και μία θέση (8η έναντι 9ης) πάνω από τα «καναρίνια» του Γιάννη Αναστασίου.

Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο με τα εντυπωσιακά σε εκτέλεση γκο των Πόμπο (19΄) για την Κηφισιά και του Κοντούρη (37΄) για τους φιλοξενούμενους, αλλά το δεύτερο μέρος περιλάμβανε όλο το σασπένς.

Στο 52ο λεπτό αποβλήθηκε ο Αντονίσε με απευθείας κόκκινη κάρτα, μέσω κλήσης του VAR Πουλικίδη στον διαιτητή Κατσικογιάννη για κι επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Εστέμπαν.

Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο VAR κάλεσε εκ νέου τον Κατσικογιάννη για on field review, για χέρι του Μαϊντάνα σε προσπάθεια του Μπουχαλάκη.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Αγκίρε, αλλά ο Ραμίρες νίκησε αρχικά τον Κουβανό επιθετικό αποκρούοντας την εκτέλεσή του, ενώ στην εξέλιξη της φάσης αποσόβησε για δεύτερη φορά το 1-2 στο παραλίγο αυτογκόλ του Αμανί.

