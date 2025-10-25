Η Μπαρτσελόνα διαφοροποιεί το επιχειρηματικό μοντέλο της ανοίγοντας… εστιατόρια

Νέο βήμα στη διαφοροποίηση των πηγών εισοδήματός της έκανε η Μπαρτσελόνα, ανακοινώνοντας μια συμφωνία με τη Novadial Corporate για τη δημιουργία αλυσίδας εστιατορίων με την επωνυμία Can Barça.

Το πρώτο κατάστημα θα ανοίξει στο Μπούργκος και θα χρησιμεύσει ως πρότυπο για ένα διεθνές σχέδιο, που σχεδιάζει να ανοίξει τουλάχιστον δέκα καταστήματα στην Αμερική και την Ασία τα επόμενα τρία χρόνια.

Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που παρουσίασε ο ταμίας της ομάδας, Φεράν Ολιβέ, στην Τακτική Γενική Συνέλευση της περασμένης Κυριακής, η συνεργασία θα επιτρέψει στο σύλλογο να «εγγυηθεί έσοδα χωρίς την ανάγκη άμεσων επενδύσεων, καθώς θα παρέχει μόνο το εμπορικό του σήμα, ενώ η Novadial αναλαμβάνει όλα τα λειτουργικά έξοδα».

Η συμφωνία περιλαμβάνει ένα σύστημα δικαιωμάτων και μεριδίων πωλήσεων που επιδιώκει να μεγιστοποιήσει την κερδοφορία της επωνυμίας. Η Μπαρτσελόνα θα λαμβάνει το 6% από κάθε πώληση τροφίμων και ποτών, επιπλέον του 8,5% έως 10% των γενικών κερδών από την εμπορία του συλλόγου στα εστιατόρια.

Αυτό προστίθεται σε μια πρόσθετη προμήθεια μεταξύ 10,5% και 12% για προϊόντα από την ίδια τη σειρά Can Barça, ανάλογα με τον όγκο πωλήσεων. «Έχουμε εγγυηθεί ένα εμπιστευτικό ελάχιστο εισόδημα που διασφαλίζει την κερδοφορία από τον πρώτο χρόνο», υπογράμμισε ο Ολιβέ στην ομιλία του.

Κάθε εστιατόριο θα περιλαμβάνει την Barcelona Botiga, μια υβριδική ιδέα που έχει σχεδιαστεί για να ενσωματώνει τη γαστρονομία και το merchandising σε έναν ενιαίο χώρο. Αυτά τα επίσημα καταστήματα θα πωλούν προϊόντα τόσο της Μπαρτσελόνα όσο και της Can Barça, τα οποία θα διαχειρίζεται η Barça Licensing & Merchandising (BLM), το τμήμα που είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο και την ανάπτυξη της επωνυμίας.

Αυτός ο τομέας επιχειρήσεων, ο οποίος ήδη λειτουργεί περισσότερα από σαράντα επίσημα καταστήματα κι έχει υπογράψει συμφωνίες με την Amazon και συνεργάτες στην Ασία, έχει γίνει ένας από τους ισχυρότερους μοχλούς του συλλόγου, μαζί με το διεθνές μάρκετινγκ της εικόνας του.

Εκτός από τα οικονομικά οφέλη, η συμφωνία επιδιώκει επίσης να ενισχύσει τη συναισθηματική παρουσία της Μπαρτσελόνα σε νέες αγορές. Οι τελετές έναρξης για κάθε εστιατόριο θα περιλαμβάνουν τη συμμετοχή ιστορικών προσωπικοτήτων από τους θρύλους της «Μπάρτσα», υπογραφές φανελών κι εκθέσεις αναμνηστικών.

Το σχέδιο Can Barça ενισχύει την οικονομική ατζέντα του συλλόγου σε ένα πλαίσιο αυξανόμενης επαγγελματικοποίησης της οικονομικής του δομής. Με περιορισμένο προϋπολογισμό αλλά επεκτεινόμενο σε παγκόσμιο επίπεδο, η ομάδα επιδιώκει να εξισορροπήσει την αθλητική και οικονομική βιωσιμότητα μέσω της αξιοποίησης της επωνυμίας της.

naftemporiki.gr