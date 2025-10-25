Logo Image

Νέο ρεκόρ από τον απίθανο Γιάννη Αντετοκούμπο

Mandatory Credit: Gerry Angus-Imagn Images

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς δείχνει τις διαθέσεις του από το ξεκίνημα του εφετινού NBA

«Αγριεμένος» ξεκίνησε την εφετινή σεζόν στο NBA ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, οδηγώντας με την κλάση και το πάθος του το Μιλγουόκι σε δύο νίκες στα πρώτα δύο παιχνίδια του.

Ταυτόχρονα, ο Έλληνας σούπερ σταρ της κορυφαίας μπασκετικής λίγκας στον κόσμο κατέγραψε ακόμα ένα ρεκόρ στην τεράστια καριέρα του, αφού έγινε ο πρώτος παίκτης όλων των εποχών που στους δύο πρώτους αγώνες του πρωταθλήματος πέτυχε περισσότερους από 60 πόντους, πήρε περισσότερα από 30 ριμπάουντ και μοίρασε περισσότερες από 10 ασίστ.

Στην πρεμιέρα της αγωνιστικής περιόδου 2025-26 και στον εντός έδρας αγώνα των Μπακς εναντίον των Γουίζαρντς, ο Greek Freak σημείωσε 37 πόντους, μάζεψε 14 ριμπάουντ κι έδωσε πέντε ασίστ.

Στον επόμενο παιχνίδι, που ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα (σε ώρες Ελλάδας) του Σαββάτου στο Τορόντο, Ο Γιάννης κατέγραψε 31 πόντους, 20 ριμπάουντ κι επτά ασίστ, με συνολικό απολογισμό 68 πόντους, 34 ριμπάουντ και 12 ασίστ.

