Μπενίτεθ: Θα κάνουμε το παν για να κερδίσουμε τίτλους

Περισσότερο από μία ώρα διήρκεσε η συνέντευξη Τύπου της παρουσίασης του Ράφα Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό.

Ο Ισπανός τεχνικός παρουσιάστηκε επίσημα από τον Γιάννη Αλαφούζο στο «Γ. Καλαφάτης» και δήλωσε έτοιμος και σίγουρος για την αποστολή που ανέλαβε στον Παναθηναϊκό, ενώ τόνισε πως «…θα κάνουμε το παν για να πάμε προς τους τίτλους».

Ανέφερε επίσης πως θα πρέπει να υπάρξει ενότητα σε όλα τα επίπεδα και να κινηθούν όλοι προς την ίδια κατεύθυνση, είπε πως «…δεν έχω μαγικό ραβδί στα χέρια μου», ενώ επισήμανε πως θέλει να νικήσει τον συμπατριώτη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά οι τοποθετήσεις του Ράφα Μπενίτεθ. για:

-Το τι λείπει από την ομάδα:

«Να πω ότι είδαμε τους αγώνες, το μοντέρνο ποδόσφαιρο έχει να κάνει και με το staff. Εντυπωσιαστήκαμε με όλους τους ανθρώπους εδώ. Μπορούμε να έχουμε πολύ καθαρή εικόνα. Το σημαντικό για μένα είναι η νοοτροπία, η ομάδα έχει καλούς παίκτες. Πρέπει να πιστέψουν στις ικανότητές τους.

Η δουλειά μας είναι να ανεβάσουμε κάθε παίκτη και να δημιουργήσουμε μια ένωση με τους φιλάθλους. Να είναι πεπεισμένοι ότι οι ποδοσφαιριστές θα δώσουν το παν. Όλοι πρέπει να καταλάβουν την προσπάθεια. Στο ποδόσφαιρο μπορείς να κερδίσεις, να φέρεις ισοπαλία ή να χάσεις, αλλά το βασικό είναι να έχεις σωστή νοοτροπία».

-Τη σύνδεση ομάδας-κόσμου:

«Δουλεύαμε για πάρα πολλά χρόνια με δική μας μεθοδολογία και το πρώτο πράγμα είναι η σκληρή δουλειά. Θα χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία και τις γνώσεις μας για να βελτιώσουμε σε κάθε παίκτη τα πάντα. Μπορεί να κάνουμε λάθη, αλλά μαθαίνεις από αυτά. Θα παίξουμε με υψηλή πίεση, με ένα 4-3-3, ένα 4-2-3-1. Το βασικό είναι να παίξουμε καλά για να κερδίσουμε. Δουλεύοντας σε συνεργασία και με τον διευθυντή των Ακαδημιών, να δούμε ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά και κάνουμε πάνω-κάτω τα ίδια.

Βεβαίως χρειάζεται χρόνος, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι θέλουμε να παίξουμε καλά και να κερδίζουμε. Θα σιγουρέψουμε ότι οι παίκτες θα δώσουν τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο. Μερικές φορές πρέπει να ελέγχεις τον αγώνα, άλλες φορές πρέπει να κρατάς την μπάλα, να κάνεις αντεπιθέσεις. Έτσι θα έχεις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσεις.

Δεν έχω μαγικό ραβδί στα χέρια μου. Μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ομάδα που θα έχει προώθηση, θα είναι ανταγωνιστική και στο τέλος της ημέρας θα είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι. Είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, θα δούμε σε μερικές μέρες πώς θα πάμε. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι οι παίκτες θα δώσουν το 100%».

-Το αν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τον ίδιο η ύπαρξη υψηλού μπάτζετ:

«Εκπλήσσομαι με την ερώτηση, γιατί είναι εξαιρετική, είναι πάρα πολύ καλή. Λίγοι γνώριζαν ότι τα καταφέραμε με χαμηλό μπάτζετ. Το βασικό είναι να μπορείς να βελτιώνεις τους παίκτες, να φέρνεις από την Ακαδημία. Αυτό θα το καταφέρουμε. Τώρα αν ο πρόεδρος επιθυμεί να βάλει περισσότερα λεφτά, θα το δεχτούμε με χαρά. Θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε αυτό που υπάρχει.

Σκεπτόμενος το μέλλον, θα πρέπει να δουλεύουμε όλοι μαζί, να είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Προπονητής και τεχνικός διευθυντής πρέπει να δουλεύουμε μαζί, για το καλύτερο του συλλόγου. Πρέπει να έχουμε υπόψιν μας ότι έχουμε τα σωστά εργαλεία. Εάν έχεις χρήματα, τόσο το καλύτερο. Εάν δεν έχεις, πρέπει να συνεχίσεις να κάνεις την δουλειά σου.

Έχουμε καλούς παίκτες, πρέπει να τους δω, να μιλήσω μαζί τους, να δω τι σκέφτεται και τι κάνει ο καθένας και μετά θα σκεφτώ για το μέλλον. Θα είναι φανταστικό αν μπορέσουμε να φέρουμε και Έλληνες παίκτες. Πρέπει να έχουμε αυτή την ισορροπία υπόψιν μας. Μπορεί να έχεις πολύ καλούς Έλληνες παίκτες, κι αυτό είναι καλό, αλλά δεν έχεις πάρα πολλούς παίκτες από την χώρα για να εγγυηθείς την καλή πορεία, χρειάζεσαι και ξένους. Τα χρήματα είναι σίγουρα σημαντικά».

-Το επίπεδο ανταγωνισμού στο πρωτάθλημα:

«Είδαμε ότι υπάρχουν άνθρωποι εδώ που μιλάνε ισπανικά. Υπήρχαν και παίκτες που πέρασαν από τον Παναθηναϊκό, όπως ο Σισέ. Υπάρχουν και Ισπανοί προπονητές εδώ. Αυτό μας δίνει πληροφόρηση. Υπάρχει το σταφ που δίνει την πληροφόρηση που χρειάζεσαι. Έχουμε να μάθουμε πολλά ακόμα, καθημερινά θα μαθαίνουμε. Το βασικό είναι να βελτιώσουμε το δικό μας επίπεδο».

-Το με τι θα είναι ικανοποιημένος σε 2-3 χρόνια:

«Κάποια στιγμή, αυτό που μου ζητούσαν κάποιες ομάδες να είμαστε ανταγωνιστικοί και να δώσουμε την μάχη μας. Δεν μου έλεγαν ότι πρέπει να κερδίσουμε. Παιχνίδι με το παιχνίδι. Το βασικό είναι να βελτιώνουμε κάθε πράγμα για να πάμε λίγο ψηλότερα, λίγο πιο κοντά στην κορυφή. Όλα αυτά εξαρτώνται από συναισθήματα, τακτική, την κατάσταση των παικτών.

Το βασικό είναι το υψηλότερο επίπεδο. Εάν έχουμε έναν αγώνα Πρωταθλήματος, θα πρέπει να κάνουμε το παν για να τον κερδίσουμε. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι βήμα-βήμα χτίζουμε κάτι σωστό, που θα μας πάει ψηλότερα. Τι θα γίνει μετά από 3 χρόνια; Μπορώ να εγγυηθώ ότι θα κάνουμε το παν για να πάμε προς τους τίτλους. Δεν μπορώ να πω αν θα τους κερδίσουμε, αλλά θα κάνουμε το καλύτερο προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουν όλοι. Στο ποδόσφαιρο παίζει ρόλο και η τύχη».

-Το ότι υπάρχουν καλές ομάδες που δεν πήραν τίτλους και το ότι για μεγάλο μέρος του κόσμου ο ίδιος είναι η τελευταία ευκαιρία να επιστρέψει η ομάδα στις επιτυχίες:

«Να ξέρετε ότι μέσα στο σταφ μου υπάρχει ένας που λέγεται Ιησούς, άρα έχω φέρει και τον Ιησού. Να σας πω γιατί βρίσκομαι εδώ. Γιατί η ομάδα κάνει μια προσπάθεια να αλλάξει κατεύθυνση, προσπαθεί να αλλάξει τα πάντα. Κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί τίποτα, αλλά ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να κερδίζουμε.

Μπορεί σε παιχνίδια να είσαι η καλύτερη ομάδα ή να μην είσαι, θα υπάρχουν πάντοτε νίκες, ήττες. Το βασικό είναι να κάνεις το σωστό, αυτό που πρέπει, για να κερδίσεις. Με την βοήθεια και των φιλάθλων που πρέπει να είναι πάντα δίπλα μας. Απαιτητικοί, αλλά δίπλα μας. Να έχουν το πάθος. Όταν εκνευρίζεσαι με τον σύλλογο είναι ακριβώς γιατί έχεις το πάθος, θες το κάτι παραπάνω.

Όταν έχεις αυτοπεποίθηση χρειάζεσαι και υποστήριξη. Εάν η ομάδα τα πάει καλά, κάνει σωστά την δουλειά της, οι φίλαθλοι θα την βοηθήσουν, θα την σπρώξουν. Όλοι μαζί θα το κάνουμε, χρειάζομαι βοήθεια από όλους. Για αρκετό χρονικό διάστημα ο σύλλογος δεν κέρδισε τίτλους. Αλλά με αυτοπεποίθηση και φιλοδοξία θα κερδίσουμε εκεί που αξίζουμε».

-Το αν είναι προσωπικό του στοίχημα να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός σε ημιτελικούς ή ακόμα και τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης:

«Βεβαιότατα! Η ιδέα μου είναι να είμαι ανταγωνιστικός σε όλους τους αγώνες, αλλά παιχνίδι με παιχνίδι. Ο στόχος είναι εκεί, αλλά θα πηγαίνουμε βήμα βήμα. Αν ξεκινήσουμε να χτίζουμε κάτι και οι παίκτες πιστέψουν σε αυτό, και οι φίλαθλοι και το σταφ , τότε έχουμε περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε. Θα είμαστε στο υψηλότερο επίπεδο. Είμαι πεπεισμένος ότι θα βρεθούμε εκεί. Δεν ξέρω πόσο χρόνο θα πάρει, αλλά αν βρίσκομαι εδώ είναι επειδή πιστεύω 100% στο πρότζεκτ».

-Το πώς θα διαχειριστεί την πίεση και με το με τι θα είναι ευχαριστημένος στο τέλος της σεζόν:

«Θέλουμε να κερδίσουμε τον πρώτο αγώνα, αυτός είναι ο στόχος. Αν όχι, πάμε στον δεύτερο. Θέλω να σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Αυτό που πρέπει να εγγυηθούμε είναι ότι κάνουμε σωστή διαχείριση. Πώς το κάνουμε αυτό; Κερδίζοντας αγώνες, χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία. Θα πηγαίνουμε σε κάθε αγώνα με την πεποίθηση ότι μπορούμε να κερδίσουμε.

Θα είμαι πολύ χαρούμενος αν βρισκόμαστε στην κορυφή. Πόσο κοντά από την κορυφή; Ίσως σε μερικούς μήνες μπορώ να σας απαντήσω. Αλλά στόχος μου είναι να βρίσκομαι στην κορυφή, να είμαστε και στην Ευρώπη. Δεν θέλω να αρχίσω να υπόσχομαι. Κι αν κάτι δεν πάει μετά από 3 αγώνες όπως θα θέλαμε, θα λέει ο κόσμος ότι είπαμε ψέματα. Όχι! Θα εγγυηθώ ότι θα κάνουμε το παν και πιστεύω ότι θα πετύχουμε».

-Το αν στον Παναθηναϊκό θα είναι προπονητής ή μάνατζερ:

«Είμαι προπονητής, είναι σαφές. Αλλά πιστεύω στην σχέση με τον τεχνικό διευθυντή και τους ανθρώπους που είναι γύρω γύρω. Ακούω τον καθένα. Το παν είναι να δουλέψουμε όλοι μαζί. Δεν έχει νόημα να πω ότι θέλω αυτόν τον παίκτη, μετά ο πρόεδρος να δίνει τα χρήματα, να χάνουμε κάποιους αγώνες. Πρέπει να συνεργαστούμε και με τον τεχνικό διευθυντή. Αυτό που κάναμε στην Λίβερπουλ, χτίσαμε από την Ακαδημία. Είναι δύσκολο, γιατί χρειάζεσαι νέους παίκτες με ποιότητα και πάθος. Με αίσθηση ότι ανήκουν στον σύλλογο. Με τέτοιους και ξένους χτίζεις».

-Ττην άποψή του για το ρόστερ του Παναθηναϊκού:

«Η ομάδα είναι καλή. Γνωρίζω ότι έχουμε καλούς παίκτες, υπάρχει πίστη, αυτοπεποίθηση. Είδα το ματς με την Φέγενορντ στην τηλεόραση. Δεν μπορώ να σας πω ότι χρειαζόμαστε αυτό ή εκείνο. Πρέπει να γνωρίσω τον καθένα, όχι σαν παίκτη, να δω τη νοοτροπία του. Αν το κάνουμε αυτό για μερικούς μήνες, θα μπορέσω να απαντήσω σαφέστερα στην ερώτησή σας. Πιστεύετε ότι μετά από μερικούς μήνες θα σας πω ότι χρειάζομαι αυτόν τον παίκτη; Ναι ή όχι; Όχι είναι η απάντηση. Γιατί θα το πω στον τεχνικό διευθυντή. Αλλά αν με ρωτήσετε σε μερικούς μήνες θα σας πω ότι δεν ξέρω, πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί. Θα κάνουμε το παν για να κερδίσουμε.

-Το αν έχει πλάνο για την ενδεκάδα στο αυριανό παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης:

«Προφανώς. Αν καταλαβαίνεις το τάιμινγκ, η ομάδα έπαιξε, μετά ταξίδεψε, άρα το ερώτημα είναι πόσους παίκτες έχω στην διάθεσή μου. Δεν ήξερα τότε ποιος είναι τραυματισμένος, αυτό ήταν το πρώτο που είδα χτες. Γνωρίζοντας τι γίνεται με τον κάθε παίκτη θα πάρουμε τις αποφάσεις. Πρέπει να δω ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι, με αυτοπεποίθηση, με φυσική κατάσταση».

-Το κατά πόσο η εμπειρία του με τη Λίβερπουλ (επιτυχίες στην Ευρώπη χωρίς πρωτάθλημα), τον βοηθάει τώρα:

«Η Βαλένθια ήταν 31 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, η Λίβερπουλ 21. Εδώ τα 15 χρόνια μπορούμε να τα διευθετήσουμε. Αλλά έχω την πεποίθηση ότι ο κόσμος μερικές φορές αναλύει την στιγμή ουσιαστικά, όχι με τον τρόπο που το κάναμε εμείς. Όλες οι ομάδες χρειάζονται χρόνο, αλλά μπορείς να αλλάξεις με σκληρή δουλειά. Το κάναμε στην Ιταλία, στην Αγγλία και στην Ισπανία.

Γνωρίζουμε πώς να το κάνουμε. Αυτή είναι η εμπειρία. Όταν έχεις την εμπειρία διαχείρισης πίεσης, έχεις αυτοπεποίθηση. Μερικές φορές υπάρχουν αποφάσεις και ο κόσμος λέει “ είσαι αγύριστο κεφάλι”. Όχι, απλά χρειάζεσαι και χρόνο. Το βασικό είναι να σιγουρέψω ότι οι παίκτες έλαβαν και πιστεύουν το μήνυμα και θα δώσουν τα πάντα. Κι εγώ να μεταλαμπαδεύσω τις ιδέες μου. Η Ισπανία είναι όμοια με την Ιταλία κι αυτό είναι καλό γιατί έχουμε εμπειρία σε αυτά τα θέματα. Μπορούμε να βοηθήσουμε τους παίκτες να βελτιωθούν».

-Τους τομείς που τον έχουν αφήσει ικανοποιημένο και σε ποιους χρειάζεται βελτίωση:

«Αν μιλήσουμε για τακτική, μπορούμε να μιλήσουμε για 4-3-3, 4-2-3-1 και διάφορα. Αν μιλήσουμε για περιοχές, πρέπει να το δω με τους συνεργάτες μου. Έχω 2-3 ονόματα σημαντικών παικτών, αλλά θέλω να ακούσω τι σκέφτονται και να δω με τι τρόπο μπορώ να τους βοηθήσω. Ενδεχομένως μπορείς να βελτιώσεις 3-4-5 παίκτες από τους 11. Αν μπορώ να τους βελτιώσω 10-15% τόσο το καλύτερο. Αν πιστεύω ότι υπάρχουν άλλοι παίκτες που δεν είναι στο επίπεδο που θέλω, θα κοιτάξω να τους βοηθήσω. Να τους κάνω να το πιστέψουν. Ενδεχομένως θα πρέπει να το βελτιώσουμε. Αυτό θα το ξαναδούμε τον Γενάρη. Θα κοιτάξουμε να βελτιώσουμε τους παίκτες μας».

-Το ότι κάποιοι τον θεωρούν πιο αμυντικογενή προπονητή, ενώ έχει νικήσει δύο φορές με 8-0 στο Champions League, και το τι ταυτότητα θέλει να δώσει στον Παναθηναϊκό:

«Θα χρησιμοποιήσω την λέξη ισορροπία, είναι πολύ βασικό αυτό. Οι ομάδες που κερδίζουν τίτλους, είναι αυτές που βάζουν γκολ, αλλά και δεν δέχονται. Δεν είναι εύκολο να πετυχαίνεις τόσα πολλά γκολ, πρέπει να έχεις και τα σωστά εργαλεία. Να προετοιμάζεις και τον καλύτερο τερματοφύλακα, που θα κρατήσει το “0” στην άμυνα. Την Πέμπτη άφηναν χώρους και δέχονταν γκολ. Είναι κάτι που θα δουλέψουμε. Μπορεί μερικές φορές να περιμένεις λίγο, αλλά η ιδέα είναι να μεγιστοποιήσουμε την ποιότητα των παικτών στην επίθεση, χωρίς να είμαστε πολύ ανοιχτοί. Πάνω απ’ όλα να κρατήσουμε την ισορροπία».

-Το αν θα ήθελε ως τεχνικό διευθυντή κάποιον που έχει συνεργαστεί:

«Θέλω καλούς επαγγελματίες. Πρέπει να αποφασίσει η διοίκηση, θα με ρωτήσει την άποψή μου, αλλά δεν έχω θέμα να δουλέψω με οποιονδήποτε. Θα ήθελα κάποιον με εμπειρία, που θα μπορέσει να φέρει παίκτες απ’ όλο τον κόσμο. Αν ξέρει να δουλεύει με διάφορες αγορές, αυτό θα είναι καλό. Πρέπει να υπάρχει καλή συνεργασία. Εγώ σαν προπονητής δεν θα επιβάλω κανέναν, θα πω την άποψή μου αν με ρωτήσουν. Όχι τόσο για ονόματα, όσο για χαρακτηριστικά. Θέλουμε κάποιον να εργάζεται σκληρά, να έχει γνώσεις για το διεθνές και το τοπικό ποδόσφαιρο βεβαίως».

-Ττο αν μίλησε με τους Σισέ, Λέτο και Λουίς Γκαρσία:

«Ειλικρινά, δεν μίλησα με τον Λέτο. Δεν είχα την ευκαιρία, αλλά θα μιλήσω, θα τον δω. Μου έστειλε ένα μήνυμα, ανταλλάξαμε μηνύματα. Τον είχα δει στο Παρίσι, μια χαρά ήταν. Μου είπε “ Πανάθα μόνο”. Δεν το είχα καταλάβει στην αρχή, αλλά λέω μπορείς να πεις και “ Μόνο Πανάθα”; Μου είπε όχι. Όλοι οι παίκτες που μίλησα μου είπαν ότι είναι πολύ καλά εδώ, οι δημοσιογράφοι, η πόλη. Μου είπαν ότι χάρηκαν κάθε στιγμή εδώ, το ποδόσφαιρο, τον σύλλογο. Ενδεχομένως να κάνουμε κι εμείς το ίδιο, γιατί όχι;».

-Το τι ακριβώς θεωρεί ότι τα τελευταία χρόνια δεν πηγαίνει καλά στον Παναθηναϊκό:

«Σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα υπάρχει μια ομάδα που κερδίζει τον τίτλο. Αν βγεις 2ος δεν σημαίνει κάτι. Άρα ένας κερδίζει το Πρωτάθλημα. Το ότι έχεις όμως καλές ομάδες γύρω σου, δεν σημαίνει ότι μπορείς να εγγυηθείς κάτι. Μπορείς να εγγυηθείς ότι ο στόχος ήταν οι νίκες, τώρα αλλάζουν λίγο τα πράγματα με την εμπειρία μας. Ο σύλλογος θα κοιτάξει να συνεχίσει την σκέψη και την ιδέα του νικητή, όπως πάντα. Όπως είπε και ο πρόεδρος, πρέπει να εγγυηθούμε ότι κάνουμε τα πράγματα σωστά.

Φέρνω στον Παναθηναϊκό την σκληρή δουλειά, την εμπειρία, τις γνώσεις μου. Και θέλω σκληρή δουλειά από τους παίκτες. Το να σας εγγυηθώ επιτυχία είναι σχεδόν αδύνατο. Το ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί, θα μαχόμαστε και θα είμαστε κοντά στην επιτυχία, ναι. Το βασικό είναι να είσαι εκεί, κοντά, να κάνεις τα πράγματα σωστά, να δημιουργείς την υποδομή για να είσαι ανταγωνιστικός κάθε χρόνο. Αυτή είναι η ιδέα. Είδα και τις εγκαταστάσεις. Δεν θα πω ότι είναι καλύτερες στον κόσμο, όμως είναι σωστές.

Είναι αυτές που χρειάζεσαι για να δουλέψεις. Το σταφ είναι πολύ καλό. Όλοι μαζί θα ενωθούμε για να δώσουμε το καλύτερο για τον σύλλογο. Το βασικό είναι να έχεις την σωστή υποδομή, ώστε να είσαι ανταγωνιστικός και να έχεις τις περισσότερες πιθανότητες για νίκη. Παιχνίδι με παιχνίδι, θα με ακούσετε να το λέω πάντα. Μπορείς να έχεις έναν μακρινό στόχο, αλλά δεν πρέπει να χάσεις το καθημερινό. Παιχνίδι με παιχνίδι θα γινόμαστε δυνατότεροι και πιο ανταγωνιστικοί».

-Το πρωτάθλημα:

«Ο στόχος είναι να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Παιχνίδι με παιχνίδι. Το επόμενο παιχνίδι θα κοιτάξουμε, να το κερδίσουμε και να δούμε το μεθεπόμενο. Δεν βλέπω τον στόχο τον τελειωτικό, γιατί έχουμε πολύ μακρύ δρόμο ακόμα. Να γινόμαστε σε κάθε παιχνίδι όλο και πιο ισχυροί, να βελτιωνόμαστε. Βλέπω στο βάθος το πρωτάθλημα, αλλά δεν θα επικεντρωθώ σε εκείνο, θα επικεντρωθώ στο επόμενο παιχνίδι».

-Το αν είναι θέμα αυτοπεποίθησης το ότι η ομάδα δεν κερδίζει τα παιχνίδια που προηγείται:

«Αν με ρωτήσετε τι προτιμώ, να σκοράρω και να διαχειριστώ, θα σας πω ναι. Χρειάζεται χρόνος για να τα αλλάξουμε όλα. Είδαμε αυτή την κατάσταση που επαναλαμβάνεται. Προτιμώ βεβαίως να σκοράρω πρώτος και μετά να κάνω κάτι διαφορετικό. Μερικές φορές μπορεί να είναι έλλειψη αυτοπεποίθησης, αυτό συμβαίνει, αλλά το βασικό είναι να δώσουμε μεγαλύτερη ένταση».

-Την άποψή του για τον Μεντιλίμπαρ και το αν έχει μιλήσει μαζί του:

«Όχι, δεν μίλησα μαζί του. Αλλά τον γνωρίζω εδώ και καιρό, ήμασταν αντίπαλοι. Δεν είχαμε σχέση, αλλά κάνει κι αυτός μια μεγάλη δουλειά. Θα υπερασπιστώ τον σύλλογό μου, αλλά αν τα καταφέρνει, μπράβο του. Θα κοιτάξω να τον κερδίσω».

Πηγή: ΑΜΠΕ