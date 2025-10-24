Logo Image

Euroleague: Ο Ολυμπιακός έκανε «παρέλαση» στο Μόναχο

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν καταιγιστική και νίκησε την Μπάγερν με 96-71.

Παίζοντας σπουδαίο μπάσκετ από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό, ο Ολυμπιακός(4-2) ήταν σαρωτικός απόψε στο Μόναχο, επικρατώντας επί της Μπάγερν(2-4) με 96-71.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν εξαιρετικό σε κάθε φάση του παιχνιδιού.

Αμυντικά κι επιθετικά, με σπουδαία ποσοστά ευστοχίας και πρωταγωνιστές και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Οι Πειραιώτες πάτησαν… γκάζι στο δεύτερο δεκάλεπτο, έτρεξαν ένα επιμέρους σκορ 24-14 και εξαφανίστηκαν στον ορίζοντα της εύκολης επικράτησης.

O Nτόρσει με 19 πόντους, ο Βεζένκοφ με 18 και ο Χολ με 11 πόντους και 8 ριμπάουντ ήταν οι κορυφαίοι των νικητών.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 29-47, 52-69, 71-96.

