Πέμπτος στον κόσμο ο Λευτέρης Πετρούνιας

Την πέμπτη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας στους κρίκους.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε για ακόμη μία φορά μία σπουδαία εμφάνιση αλλά ένα μικρό βήμα κατά την έξοδό του δεν έφερε το ποθητό αποτέλεσμα, που ήταν ακόμη ένα μετάλλιο στο κορυφαίο επίπεδο του αθλήματος.

Ο Πετρούνιας βαθμολογήθηκε με 14.300, έχοντας βαθμό δυσκολίας 5.700, ενώ έλαβε και 8.600 για την εκτέλεση του προγράμματός του.

Η κατάταξη του τελικού

1.Ντόνελ Γουίτεμπουργκ (ΗΠΑ) 14.700

2.Αντέμ Ασίλ (Τουρκία) 14.566

3.Σινγκγιού Λαν (Κίνα) 14.500

4.Μποχένγκ Ζανγκ (Κίνα) 14.466

5.Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) 14.300

6.Κάιο Σόουζα (Βραζιλία) 14.166

7.Γκλεν Σουέλ (Βέλγιο) 13.933

8.Χάρι Χέπγουορθ (Μ. Βρετανία) 13.336