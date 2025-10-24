Logo Image

Πέμπτος στον κόσμο ο Λευτέρης Πετρούνιας

Αθλητικά

Πέμπτος στον κόσμο ο Λευτέρης Πετρούνιας

Φωτ. ΝΙΚΟΣ ΖΑΓΚΑΣ / EUROKINISSI

Ο Έλληνας πρωταθλητής κατάφερε για ακόμη μία φορά να είναι ανταγωνιστικός σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Την πέμπτη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας στους κρίκους.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε για ακόμη μία φορά μία σπουδαία εμφάνιση αλλά ένα μικρό βήμα κατά την έξοδό του δεν έφερε το ποθητό αποτέλεσμα, που ήταν ακόμη ένα μετάλλιο στο κορυφαίο επίπεδο του αθλήματος.

Ο Πετρούνιας βαθμολογήθηκε με 14.300, έχοντας βαθμό δυσκολίας 5.700, ενώ έλαβε και 8.600 για την εκτέλεση του προγράμματός του.

Η κατάταξη του τελικού

1.Ντόνελ Γουίτεμπουργκ (ΗΠΑ) 14.700
2.Αντέμ Ασίλ (Τουρκία) 14.566
3.Σινγκγιού Λαν (Κίνα) 14.500
4.Μποχένγκ Ζανγκ (Κίνα) 14.466
5.Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) 14.300
6.Κάιο Σόουζα (Βραζιλία) 14.166
7.Γκλεν Σουέλ (Βέλγιο) 13.933
8.Χάρι Χέπγουορθ (Μ. Βρετανία) 13.336

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube