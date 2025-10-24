Euroleague: Αγνώριστος στη Μπολόνια ο Παναθηναϊκός

Στη χειρότερή του φετινή εμφάνιση, ο Παναθηναϊκός(4-2) δεν… εμφανίστηκε στη Μπολόνια και ηττήθηκε από την Βίρτους(4-2) με 92-75 στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της Euroleague.

Το σύνολο του Έργκιν Αταμάν δεν κατάφερε να είναι ανταγωνιστικό και μετά την πρώτη περίοδο, ηττήθηκε κατά κράτος από τους Ιταλούς.

Παράλληλα στους ”πράσινους” κόστισαν τα προβλήματα της τελευταίας στιγμής για Χουάντσο και Ρογκαβόπουλο που έπαιξαν με ενοχλήσεις.

H Mπολόνια έπαιξε πολύ καλή άμυνα, βρήκε ρυθμό επιθετικά και χάρη σε ένα εκρηκτικό δεύτερο δεκάλεπτο άνοιξε την διαφορά και κατάφερε να την κρατήσει μέχρι το τέλος του αγώνα, ούσα ανώτερη.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός είχε μόλις 19% στα τρίποντα(4/21), 19/35 δίποντα και επιθετικά ήταν πολύ άστοχος.

Για τους νικητές ξεχώρισαν οι: Έντουαρντς με 22 πόντους, Μόργκαν με 15 και Σμαίλαγκιτς με 14 και ο Πατζόλα με 7 πόντους, 7 ασίστ και 10 ριμπάουντ.

Για τον Παναθηναϊκό ο Ναν με 19 πόντους και ο Σορτς με 15.

Tα δεκάλεπτα: 19-15, 48-35, 69-53, 92-75.