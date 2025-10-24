Logo Image

ΚΑΕ Ολυμπιακός: Κάποιοι ονειρεύονται εμφύλιους για να έχουν λόγο ύπαρξης

Το μπασκετικό τμήμα των «ερυθρολεύκων» απάντησε σε δημοσίευμα αθλητικής εφημερίδας

Στην αντεπίθεση πέρασε σήμερα η ΚΑΕ Ολυμπιακός με αφορμή ένα δημοσίευμα που την κατηγορούσε για ασέβεια σε βάρος του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Ειδικότερα, αναφέρεται σε ανακοίνωσή της:

«Με αφορμή μία προχθεσινή προωθητική ενέργεια της Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός που αφορά στους επόμενους έξι συνεχόμενους αγώνες της ομάδας μας στο Σ.Ε.Φ., δημοσιεύτηκε, σήμερα (!), ένα κατάπτυστο άρθρο, γεμάτο ανακρίβειες και μυθεύματα.

Το δημοσίευμα αυτό, με τρόπο χυδαίο, επιχειρεί να δημιουργήσει ψευδείς εντυπώσεις περί δήθεν χλευασμού του ποδοσφαιρικού τμήματος, με προφανή σκοπό να προκαλέσει διχασμό στις τάξεις του κόσμου του Ολυμπιακού.

Είναι πραγματικά απεχθές να βλέπουμε μία «ερυθρόλευκη» αθλητική εφημερίδα να χρησιμοποιεί την εν λόγω διαφημιστική ανάρτηση ως πρόσχημα, προκειμένου να επιτεθεί, στη συνέχεια, με γενικευμένα ψεύδη εναντίον της ίδιας της ομάδας μας.

Το συκοφαντικό αυτό δημοσίευμα ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα και συνιστά αποκύημα της νοσηρής φαντασίας του ανώνυμου συντάκτη.

Μπορεί κάποιοι να ονειρεύονται «εμφύλιους», απλώς και μόνο για να έχουν λόγο ύπαρξης. Τους λέμε, όμως, ότι η Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός μέσω των Προέδρων της, Γιώργου και Παναγιώτη Αγγελόπουλου, υπηρετεί  αδιάκοπα την ΙΔΕΑ του μεγαλύτερου πολυαθλητικού συλλόγου στον κόσμο και δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να δηλητηριάζει με πρακτικές διχασμού τους φιλάθλους μας».

