Αυτό είναι το ηγεμονικό συμβόλαιο που υπέγραψε ο Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό

Ο Ισπανός τεχνικός έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής την πρόσληψη του Ράφα Μπενίτεθ μπαίνοντας σε μία νέα προπονητική εποχή.

Ο Ισπανός κόουτς θα λαμβάνει 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως μαζί με το προπονητικό του επιτελείο που απαρτίζεται από τους Πάκο, Βαλέριο, Γκόμες και Βαγιέχο.

Το συμβόλαιό του θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2027, με μονοετή οψιόν ανανέωσης που βρίσκεται στο χέρι του ελληνικού συλλόγου.

Η παρουσίαση του 65χρονου κόουτς θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 25 Οκτωβρίου, στις 12:00 στο προπονητικό κέντρο στο Κορωπί, ενώ σήμερα Παρασκευή (24/10) ο ίδιος θα γνωρίσει τους παίκτες του και θα πραγματοποιήσει την πρώτη προπόνηση με την πράσινη φόρμα.

