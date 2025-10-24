Παναθηναϊκός: Τέλος ο Κόντης

Το φινάλε της συνεργασίας του με τον Χρήστο Κόντη ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής ο Παναθηναϊκός, με τον Έλληνα προπονητή να ολοκληρώνει την παρουσία του ως υπηρεσιακός τεχνικός.

Η ανακοίνωση της «πράσινης» ΠΑΕ αναφέρει τα εξής:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Χρήστο Κόντη.

Πρόσφερε στην ομάδα σε μία περίοδο με δυσκολίες και γι’ αυτό τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα.

Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο επόμενο βήμα της καριέρας του».