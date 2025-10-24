Euroleague: Εκτός έδρας δοκιμασίες για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Με δύο δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια συνεχίζεται απόψε η Euroleague για Παναθηναϊκό (4-1) και Ολυμπιακό (3-2) στην έκτη αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το «τριφύλλι» καλείται στις 21:00 να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπολόνια για να παραμείνει στη κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

«Είναι επικίνδυνο και δύσκολο ματς. Παίζουν καλά στην έδρα τους. Έπαιξαν δύο μεγάλα ματς εντός έδρας κόντρα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μονακό. Θα αντιμετωπίσουμε μια επιθετική ομάδα και πρέπει να είμαστε έξυπνοι σε επίθεση και άμυνα» ήταν το σχόλιο του Έργκιν Αταμάν.

Από κει και πέρα, ο Ολυμπιακός θέλει να περάσει το εμπόδιο της Μπάγερν Μονάχου στις 21:45 για να ανέβει ψηλότερα.

«Ο… πονοκέφαλος είναι να κερδίζει ο Ολυμπιακός τα ματς. Με όποιο ρόστερ έχει, έχουμε βάθος και αρκετούς παίκτες, το σημαντικό είναι κα κερδίσει ο Ολυμπιακός τα παιχνίδια. Οι τρεις προσθήκες μας διευκολύνουν το έργο», τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.