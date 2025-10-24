Logo Image

Euroleague: Εκτός έδρας δοκιμασίες για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Αθλητικά

Euroleague: Εκτός έδρας δοκιμασίες για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Eurokinissi Sports – ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν απόψε την Μπολόνια και οι «ερυθρόλευκοι» την Μπάγερν Μονάχου

Με δύο δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια συνεχίζεται απόψε η Euroleague για Παναθηναϊκό (4-1) και Ολυμπιακό (3-2) στην έκτη αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το «τριφύλλι» καλείται στις 21:00 να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπολόνια για να παραμείνει στη κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

«Είναι επικίνδυνο και δύσκολο ματς. Παίζουν καλά στην έδρα τους. Έπαιξαν δύο μεγάλα ματς εντός έδρας κόντρα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μονακό. Θα αντιμετωπίσουμε μια επιθετική ομάδα και πρέπει να είμαστε έξυπνοι σε επίθεση και άμυνα» ήταν το σχόλιο του Έργκιν Αταμάν.

Από κει και πέρα, ο Ολυμπιακός θέλει να περάσει το εμπόδιο της Μπάγερν Μονάχου στις 21:45 για να ανέβει ψηλότερα.

«Ο… πονοκέφαλος είναι να κερδίζει ο Ολυμπιακός τα ματς. Με όποιο ρόστερ έχει, έχουμε βάθος και αρκετούς παίκτες, το σημαντικό είναι κα κερδίσει ο Ολυμπιακός τα παιχνίδια. Οι τρεις προσθήκες μας διευκολύνουν το έργο», τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube