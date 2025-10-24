Logo Image

UEFA: Ζωντανή η Ελλάδα στο κυνήγι της δέκατης θέσης

Αθλητικά

UEFA: Ζωντανή η Ελλάδα στο κυνήγι της δέκατης θέσης

(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Οι μεγάλες νίκες ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έδωσαν σημαντικούς βαθμούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο για την διεκδίκηση μίας καλύτερης θέσης στην ειδική βαθμολογία της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας

H παρουσία των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αυτή την εβδομάδα ολοκληρώθηκε με δύο ήττες και δύο νίκες. Ο Ολυμπιακός έχασε από την Μπαρτσελόνα (6-1) ενώ ο Παναθηναϊκός από την Φέγενορντ(3-1).

Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, όμως, πέτυχαν δύο μεγάλα αποτελέσματα απέναντι σε Αμπερντίν και Λιλ και έδωσαν σημαντικούς βαθμούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Οι δύο «Δικέφαλοι» προσέφεραν 800 πόντους και το όνειρο της δέκατης θέσης με προσπέρασμα στη Τσεχία παραμένει ζωντανό.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA

10. Τσεχία 42.500 (4/5)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Απάντηση ΥΕΘΑ σε Δούκα: Μη αποδεκτή η υποβάθμιση του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη – Σε ιδιωτική εταιρεία η καθαριότητα

Απάντηση ΥΕΘΑ σε Δούκα: Μη αποδεκτή η υποβάθμιση του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη – Σε ιδιωτική εταιρεία η καθαριότητα

11. Ελλάδα 39.112 (4/5)

12. Πολωνία 38.375 (4/4)

13. Νορβηγία 37.987 (2/5)

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube