UEFA: Ζωντανή η Ελλάδα στο κυνήγι της δέκατης θέσης

H παρουσία των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αυτή την εβδομάδα ολοκληρώθηκε με δύο ήττες και δύο νίκες. Ο Ολυμπιακός έχασε από την Μπαρτσελόνα (6-1) ενώ ο Παναθηναϊκός από την Φέγενορντ(3-1).

Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, όμως, πέτυχαν δύο μεγάλα αποτελέσματα απέναντι σε Αμπερντίν και Λιλ και έδωσαν σημαντικούς βαθμούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Οι δύο «Δικέφαλοι» προσέφεραν 800 πόντους και το όνειρο της δέκατης θέσης με προσπέρασμα στη Τσεχία παραμένει ζωντανό.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA

10. Τσεχία 42.500 (4/5)

11. Ελλάδα 39.112 (4/5)

12. Πολωνία 38.375 (4/4)

13. Νορβηγία 37.987 (2/5)