Πάλεψε αλλά λύγισε στο Ρότερνταμ ο Παναθηναϊκός

O Παναθηναϊκός κατάφερε ξανά να αδικήσει τον εαυτό του και παρότι ήταν πολύ ανταγωνιστικός στο Ρότερνταμ έχασε με 3-1 από την Φέγενορντ που ήταν πιο αποτελεσματική στις δικές της μεγάλες ευκαιρίες.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι, έλεγξε την επιθετικότητα των Ολλανδών και στο 19′ άνοιξε το σκορ. Ο Τζούρισιτς, βρήκε τον Κυριακόπουλος, εκείνος σούταρε δυνατά, ο αντίπαλος κίπερ απέκρουσε και ο Σφιντέρσκι έστειλε την μπάλα στο πλεκτό.

Μάλιστα, στο 24′ ο Τετέ έχασε τεράστια ευκαιρία για να κάνει το 2-0, χάνοντας το τετ α τετ που προέκυψε από την πάσα του Τζούρισιτς. Η πρώτη μεγάλη στιγμή των γηπεδούχων ήρθε στο 38′ αλλά ο Ντραγκόφσκι είπε ”όχι” στον Στέιν. Θα ήταν το τέλειο ημίχρονο για τους ”πράσινους” αλλά σε μία στιγμή έλλειψης συγκέντρωσης στις καθυστερήσεις ο Ριντ ισοφάρισε σε 1-1.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους η Φέγενορντ κατάφερε να φέρει τούμπα το παιχνίδι και στο 55′ να κάνει το 2-1. Από την πάσα του Σλιτί, ο Μούσα… χόρεψε τον Κυριακόπουλο και με δυνατό σουτ νίκησε τον Ντραγκόφσκι. Στο 64′ ο Πολωνός κίπερ έσωσε την ομάδα του, στην ενέργεια του Ουέντα.

Στο 80′ ο Τσέριν έχασε μεγάλη ευκαιρία, με τον Βέλενροιτερ να αποκρούει σωτήρια.

Ο Παναθηναϊκός πάλεψε αλλά στις καθυστερήσεις ο Λάριν αμαρκάριστος έκανε το 3-1 και ”κλείδωσε” την νίκη για την ομάδα του.