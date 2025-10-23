Europa League: Τεράστιο «διπλό» του ΠΑΟΚ στη Γαλλία

Ο ΠΑΟΚ σημείωσε πολύ μεγάλη νίκη στην έδρα της Λιλ, επικρατώντας της γαλλικής ομάδας με 4-3 στο «Πιερ Μορουά» ύστερα από ένα εκπληκτικό παιχνίδι, στο οποίο ο «Δικέφαλος» προηγήθηκε 3-0 στο ημίχρονο!

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου σημείωσε την πρώτη νίκη της στη League Phase του Europa League, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής και μάλιστα εκτός έδρας, στάθηκε όμως και τυχερή καθώς είδε τους «Λιλουά» να πραγματοποιούν επική αντεπίθεση στο δεύτερο ημίχρονο, να κάνουν πολλές ευκαιρίες με τον Τσιφτσή να αναδεικνύεται σε ήρωα, να έχουν δοκάρι και στο 90΄+7 να τους ακυρώνεται, μέσω VAR, το γκολ της ισοφάρισης.

Ο «Δικέφαλος» έφτασε στους 4 βαθμούς και βλέπει αισιόδοξα τη συνέχεια, ενώ την ίδια στιγμή υποχρέωσε το γαλλικό συγκρότημα στην πρώτη ήττα του στη διοργάνωση, διακόπτοντας το σερί των δύο νικών της Λιλ.

Ο ΠΑΟΚ «πάγωσε» το ιστορικό γαλλικό γήπεδο στο 18ο λεπτό, όταν ο Ζίβκοβιτς έκανε την κίνηση από τα δεξιά, τροφοδότησε τον Μεϊτέ που με συρτό σουτ εκτός περιοχής νίκησε τον Εζέρ, χωρίς να πανηγυρίσει καθώς υπήρξε παίκτης των γηπεδούχων. Πέντε λεπτά αργότερα ο Μιχαηλίδης βρήκε με μακρινή μπαλιά τον Ζίβκοβιτς στην πλάτη της άμυνας, ο Σέρβος προχώρησε κι έγραψε το 0-2.

Οι Θεσσαλονικείς εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο τη νευρικότητα των παικτών της Λιλ φτάνοντας και σε τρίτο γκολ πριν το ημίχρονο: στο 42΄ ο Τσάλοφ βρήκε με τακουνάκι τον Κωνσταντέλια, ο οποίος με προσποίηση και δεξί σουτ έγραψε το 0-3.

Τα «πουλάρια» έψαξαν για το γρήγορο γκολ στο ξεκίνημα της επανάληψης και το βρήκαν στο 57΄, όταν από το κόρνερ του Φερντόνκ ο Αντρέ μείωσε με κεφαλιά, για να έρθει το 2-3 στο 68΄: νέο κόρνερ του Φερντόνκ, πρώτη κεφαλιά του Τόμας, δεύτερη του Ιγκαμάν και το γήπεδο… πήρε φωτιά.

Δυο λεπτά αργότερα ο Κωνσταντέλιας ανατράπηκε στην περιοχή από τον Αντρέ, ο Νταμπάνοβιτς έδειξε το πέναλτι, αλλά ο Ζίβκοβιτς νικήθηκε από τον Εζέρ. Ο Σέρβος πήρε όμως πίσω το αίμα του στο 74΄ γράφοντας το 2-4 μετά από έξοχη ενέργεια και πάσα του Ντεσπόντοφ, ενώ ο ΠΑΟΚ άγγιξε το πέμπτο γκολ στο 76΄, με τον Εζέρ να αποκρούει ενστικτωδώς την κοντινή προβολή του Γιακουμάκη.

Κι αφού δεν ήρθε το 2-5, έγινε το 3-4 στο 78΄, με τον Ιγκαμάν να νικά τον Κεντζιόρα και στη συνέχεια τον Τσιφτσή. Η Λιλ πίεζε πια αφόρητα και παραλίγο να ισοφαρίσει στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν σε μια σέντρα από τα αριστερά ο Κεντζιόρα έβαλε το κεφάλι κι έστειλε την μπάλα στο δοκάρι της εστίας του.

Στο 90΄+7 ο Αντρέ σκόραρε μετά από φάση διαρκείας, αλλά μετά την παρέμβαση του VAR το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ στον αμυντικό της Λιλ. Ο ΠΑΟΚ τελείωσε με 10 παίκτες το παιχνίδι, καθώς στο 90΄+9 αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη ο Κεντζιόρα.