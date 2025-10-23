Conference League: Η καταιγιστική ΑΕΚ διέλυσε την Αμπερντίν

Η ΑΕΚ έκρυψε την μπάλα απόψε στην Opap Arena και παίζοντας καταπληκτικό ποδόσφαιρο διέλυσε την Αμπερντίν με 6-0 στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Conference League.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς εκτός από τους τρεις βαθμούς, έφτιαξε και τον συντελεστή της με τα τέρματα που σημείωσε, γεγονός που θα την βοηθήσει σε πιθανές ισοβαθμίες.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν τρομερή απόδοση, έφτιαξαν φάσεις για ακόμη περισσότερα γκολ και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στους Σκωτσέζους.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για την ΑΕΚ, η οποία στο 11′ άνοιξε το σκορ. Ο Κοϊτά με ένα τρομερό αριστερό διαγώνιο σουτ έστειλε την μπάλα στο πλεκτό. Στο 16′ ο Ρέλβας με κεφαλιά σημάδεψε το δοκάρι και το 2-0 ήρθε από τον Κοϊτά στο 18′ έπειτα από ασίστ του Ελίασον.

Ο τελευταίος έγινε σκόρερ στο 27′, όταν με εύστοχο πλασέ από τα δεξιά… καθάρισε το ματς για την ομάδα του, πετυχαίνοντας το 3-0. Στο 37′ ο Βίντα έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Πιερό έχασε ανεπανάληπτο τετ α τετ.

Στο δεύτερο μέρος και ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή, η ΑΕΚ σήκωσε το πόδι από το γκάζι, χωρίς να χάσει τον έλεγχο του ματς και την απόλυτη κυριαρχία στον αγωνιστικό χώρο, σκοράροντας ακόμη τρία τέρματα.

Στο 55′ ο Μάριν μετά το δοκάρι του Πιερό με εναέριο βολέ έκανε το 4-0, στο 81′ ο Γιόβιτς μετά από πάσα του Γκατσίνοβιτς διαμόρφωσε το 5-0 και στο 87′ ο Κουτέσα έβαλε το κερασάκι στη τούρτα για το τελικό 6-0.