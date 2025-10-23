Τριετής αποκλεισμός για ντόπινγκ στην κάτοχο του ρεκόρ Μαραθωνίου

Η κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στο Μαραθώνιο Γυναικών, Ρουθ Τσεπνγκέτις, τιμωρήθηκε με τριετή αποκλεισμό για παραβίαση των κανόνων κατά του ντόπινγκ.

Η Μονάδα Ακεραιότητας Αθλητισμού (AIU) επιβεβαίωσε την απαγόρευση σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη, δηλώνοντας ότι η Κενυάτισσα αθλήτρια παραδέχτηκε τις παραβάσεις κι αποδέχτηκε τις κατηγορίες και την κύρωση.

Η 31χρονη Τσεπνγκέτις τιμωρήθηκε προσωρινά με προσωρινή αποκλεισμό από την AIU τον Ιούλιο, αφού στις 14 Μαρτίου είχε βρεθεί θετική στην υδροχλωροθειαζίδη (HCTZ). Η ίδια, ισχυρίστηκε ότι το θετικό τεστ προέκυψε αφού είχε πάρει το φάρμακο της οικιακής βοηθού της όταν ήταν άρρωστη, χωρίς να γνωρίζει ότι περιείχε απαγορευμένη ουσία.

Το HCTZ, ένα διουρητικό που περιλαμβάνεται στον απαγορευμένο κατάλογο του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA), βρέθηκε σε δείγμα ούρων της Τσεπνγκέτις που συλλέχθηκε πέντε ημέρες αφότου τερμάτισε δεύτερη στον ημιμαραθώνιο της Λισαβόνας με χρόνο μία ώρα, έξι λεπτά και 20 δευτερόλεπτα.

Η υδροχλωροθειαζίδη (HCTZ) χρησιμοποιείται για τη μείωση της ποσότητας νερού στο σώμα αυξάνοντας τη ροή των ούρων και μπορεί να ληφθεί για την κάλυψη της παρουσίας άλλων απαγορευμένων ουσιών.

Η AIU δήλωσε ότι της παρουσίασε στοιχεία από το κινητό της τηλέφωνο στις 11 Ιουλίου που «υποδεικνύουν μια εύλογη υποψία ότι το θετικό της τεστ μπορεί να ήταν σκόπιμο». Η Τσεπνγκέτις επανέλαβε τη θέση της ότι δεν μπορούσε να εξηγήσει το θετικό τεστ και «δεν είχε κάνει ποτέ χρήση ντόπινγκ».