Στην Ίντερ Μαϊάμι γι΄ άλλα τρία χρόνια ο Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Ίντερ Μαϊάμι, διάρκειας τριών ετών, με την προηγούμενη συμφωνία του να λήγει στα τέλη του 2025.

Το νέο συμβόλαιο περιλαμβάνει ολόκληρη τη σεζόν στη Major League Soccer (MLS) του 2028, που σημαίνει ότι ο «ψύλλος» θα οδηγήσει το Μαϊάμι στο νέο του στάδιο, το Miami Freedom Park, τον επόμενο χρόνο και μετά τα 40ά γενέθλιά του.

Το Μαϊάμι ανακοίνωσε την είδηση ​​με ένα βίντεο του Μέσι να υπογράφει έγγραφα στο εργοτάξιο του νέου γηπέδου, συνοδευόμενο από τη λεζάντα «είναι σπίτι». Η ανακοίνωση έρχεται πριν από τον αγώνα του Μαϊάμι για τον πρώτο γύρο των πλέι οφ του MLS εναντίον του Νάσβιλ, την Παρασκευή.

«Με κάνει πραγματικά χαρούμενο που μένω εδώ και συνεχίζω με αυτό το έργο που, εκτός από όνειρο, έχει γίνει μια όμορφη πραγματικότητα — παίζοντας σε αυτό το στάδιο, στο Miami Freedom Park. Από τότε που έφτασα στο Μαϊάμι, είμαι πολύ χαρούμενος, οπότε είμαι πραγματικά χαρούμενος που συνεχίζω εδώ», δήλωσε ο Μέσι μετά την ανακοίνωση.

«Είμαστε όλοι πραγματικά ενθουσιασμένοι για τη στιγμή που θα μπορέσουμε επιτέλους να παίξουμε στο Miami Freedom Park. Ανυπομονούμε να ολοκληρωθεί — να το ζήσουμε από μέσα, στο νέο μας σπίτι, και να το απολαύσουν και οι οπαδοί. Θα είναι κάτι πολύ ξεχωριστό να παίξουμε στην έδρα μας σε ένα τόσο εντυπωσιακό στάδιο».

Ο Μέσι εντάχθηκε στην ομάδα της Φλόριντα τον Ιούλιο του 2023, σε μια μεταγραφή-ορόσημο για τον σύλλογο και το MLS, μετά την αποχώρησή του από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Χόρχε Μας, διευθύνων σύμβουλος του Μαϊάμι, είχε χειριστεί τις διαπραγματεύσεις και δήλωσε πριν ανακοινωθεί η συμφωνία ότι ήταν «αποκλειστικά απόφαση (του Μέσι)», ενώ περιέγραψε την προοπτική ο επιθετικός να παρατείνει την παραμονή του στον σύλλογο ως «ένα όμορφο μέλλον για τον σύλλογο και για τον Λιονέλ».

«Υποσχεθήκαμε στους οπαδούς μας ότι θα ονειρευόμασταν πολλά για να χτίσουμε έναν εμβληματικό σύλλογο», δήλωσε ο Μας την Πέμπτη. «Η υπογραφή του Λέο μέχρι το 2028 είναι μια ωδή στην καταπληκτική μας πόλη. Ανυπομονούμε να γράψουμε νέα κεφάλαια στο γήπεδό μας στο Miami Freedom Park. Μαζί θα συνεχίσουμε να χτίζουμε και να ονειρευόμαστε».

Ο Μέσι έχει σκοράρει 71 γκολ κι έχει δώσει 37 ασίστ σε 82 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις για το Μαϊάμι.