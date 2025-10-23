Η Σαουδική Αραβία θα φιλοξενήσει τουρνουά ATP Masters 1000

Η Σαουδική Αραβία θα αρχίσει να φιλοξενεί από το 2028 ένα τουρνουά της σειράς ATP Masters 1000.

Το SURJ, το αθλητικό τμήμα του Δημόσιου Ταμείου Επενδύσεων (PIF) του βασιλείου, και το διοικητικό όργανο του ανδρικού τένις επιβεβαίωσαν την Πέμπτη ότι η διοργάνωση θα είναι εβδομαδιαία, με 56 παίκτες.

Ο ακριβής χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής του τουρνουά παραμένουν αβέβαιοι, αν και είναι πιθανότερο να πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο, τον ίδιο μήνα που το ATP Tour διοργανώνει μικρότερες διοργανώσεις στη Ντόχα του Κατάρ και στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο Αντρέα Γκαουντέντσι, πρόεδρος του ATP Tour, πρότεινε την Πέμπτη ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν δύο αλλαγές τουρνουά τον Φεβρουάριο: μία στη Δυτική Ασία και μία στη Νότια Αμερική, αλλά δεν δεσμεύτηκε για κανένα συγκεκριμένο σχέδιο πριν από το τέλος του 2026. Ο Φεβρουάριος έχει, επί του παρόντος, 10 τουρνουά σε τέσσερις ηπείρους.

«Η Σαουδική Αραβία έχει δείξει μια γνήσια δέσμευση στο τένις – όχι μόνο σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά και στην ευρύτερη ανάπτυξη του αθλήματος, σε όλα τα επίπεδα. Η φιλοδοξία του PIF για το άθλημα είναι σαφής και πιστεύουμε ότι τόσο οι οπαδοί όσο και οι παίκτες θα εκπλαγούν από αυτό που έρχεται», δήλωσε ο Γκαουντέντσι.

«Εστιάζουμε στο να διασφαλίσουμε ότι θα προσφέρουμε ένα τουρνουά τένις παγκόσμιας κλάσης και το 2028 πιστεύουμε ότι θα είναι μια εποχή που θα πληροί τις απαιτήσεις κατασκευής υποδομών», πρόσθεσε ο διευθύνων σύμβουλος του SURJ, Ντάνιελ Τάουνσεντ.

Ο αντίκτυπος του νέου τουρνουά θα συνεχίσει να ηχεί καθώς τα σχέδια σταθεροποιούνται, ακόμη και πριν χτυπηθεί η πρώτη μπάλα στα γήπεδά του. Οι παίκτες ήδη πιέζουν για υψηλότερα ποσοστά εσόδων από μικρότερο αριθμό τουρνουά ανά σεζόν.

Τα Grand Slam και οι διοργανώσεις ATP (ανδρών) και WTA (γυναικών) εξακολουθούν να πιέζουν για μεγαλύτερο έλεγχο των δικών τους εκδοχών μιας φιλοσοφικά παρόμοιας αναδιαμόρφωσης του αθλήματος: ένα βελτιωμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει τους κορυφαίους παίκτες να παίζουν στα μεγαλύτερα γεγονότα και με μικρότερη υποχρέωση να παίξουν οπουδήποτε αλλού.