Φαβορί στο Clásico η Ρεάλ

Ο υπερυπολογιστής της Opta ανέδειξε… νικητή στο σούπερ ντέρμπι της Κυριακής (26/10, 17:15) στην Ισπανία, Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που έθεσε, φαβορί για τη νίκη είναι η γηπεδούχος Ρεάλ με 45,3%. Στην Μπαρτσελόνα δίνει 31,1% πιθανότητες, με το ενδεχόμενο ισοπαλίας να συγκεντρώνει 23,6%.

Εάν επαληθευτεί ο υπολογιστής, τότε το ρεκόρ των «Μπλαουγκράνα» επί εποχής Γκουαρδιόλα δεν απειλείται.

Με νίκη όμως, η ομάδα του Χάνσι Φλικ θα ισοφαρίσουν τις πέντε συνεχείς επιτυχίες των Καταλανών στην εποχή του πρώην προοπονητή τους απέναντι στη «βασίλισσα».