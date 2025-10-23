NBA: Μέγα σκάνδαλο με παράνομο στοιχηματισμό – Συνελήφθησαν Μπίλαπς και Ροζίερ

Σκάνδαλο μεγατόνων «έσκασε» στο NBA, καθώς ο προπονητής των Πόρτλαντ Μπλέιζερς, Τσάνσι Μπίλαπς, και ο γκαρντ τον Μαϊάμι Χιτ Τέρι Ροζίερ, έχουν συλληφθεί από το FBI για φερόμενη συμμετοχή σε παράνομο στοιχηματισμό.

Οι εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη και ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέ, αναμένεται να μιλήσουν σύντομα περαιτέρ ανακοινώσεις.

O πρώην μπασκετμπολίστας, Ντέιμον Τζόουνς, έχει συλληφθεί επίσης.

Το CBS αναφέρει ότι οι ομοσπονδιακοί ερευνητές ερευνούσαν ασυνήθιστη στοιχηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με έναν αγώνα του Μαρτίου 2023 που έπαιξε ο Ροζίερ για τους Charlotte Hornets.

Τα ύποπτα στοιχήματα

Στοιχηματικές εταιρείες σε αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ επεσήμαναν ύποπτο ενδιαφέρον για στοιχήματα στα στατιστικά του Ροζίερ στον αγώνα Χόρνετς-Πέλικανς στις 23 Μαρτίου 2023.

Μια απροσδόκητη αύξηση -συμπεριλαμβανομένων 30 στοιχημάτων σε 46 λεπτά από έναν επαγγελματία παίκτη συνολικού ύψους 13.759 δολαρίων-, όπου έγινε ποντάρισμα στο under στους πόντους του, τα ριμπάουντ και τις ασίστ του Ροζίερ.

Οι εταιρείες αποφάσισαν να αποσύρουν τα ειδικά στοιχήματα για τον βετεράνο γκαρντ, ενώ ο εκείνοςέπαιξε μόλις 10 λεπτά και μετά αποχώρησε από το παιχνίδι, επικαλούμενος τραυματισμό.

Οι τελευταίες πληροφορίες από την άλλη άκρη του Ατλαντικού αναφέρουν πως έχουν γίνει ήδη 10 συλλήψεις από τις αρχές.

Πηγές: BBC, CBS