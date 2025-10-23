Logo Image

Στον Ελ Κααμπί το βραβείο Best Goal της 7ης αγωνιστικής

Ο Μαροκινός στράικερ του Ολυμπιακού σκόραρε με απίθανο «τακουνάκι» μόλις στο πρώτο λεπτό στην AEL FC Arena

Το γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί εναντίον της ΑΕΛ αναδείχθηκε το καλύτερο (Best Goal) της 7ης αγωνιστικής στον οικείο διαγωνισμό της Super League.

Ο Μαροκινός στράικερ του Ολυμπιακού σκόραρε με απίθανο «τακουνάκι» μόλις στο πρώτο λεπτό στην AEL FC Arena ανοίγοντας το δρόμο προς τη νίκη των «ερυθρόλευκων» (2-0), την οποία διασφάλισε επίσης ο ίδιος με πέναλτι.

Σύμφωνα με την ετυμηγορία των φιλάθλων που συμμετείχαν στην ψηφοφορία, το γκολ του Ελ Κααμπί συγκέντρωσε το συντριπτικό ποσοστό (70,98%) των προτιμήσεων.

Δεύτερο πιο εντυπωσιακό τέρμα ψηφίστηκε εκείνο του Κωνσταντέλια (ΠΑΟΚ) απέναντι στην ΑΕΚ (13,06%) και τρίτο του Παλάσιος (Λεβαδειακός) εναντίον του Ατρόμητου (11,73%).

