Thessaloniki Boat & Fishing Show 2025: Ξεκινά στις 31 Οκτωβρίου στη Δ.Ε.Θ.

Με στόχο να αποτελέσει έναν συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις αγορές των Βαλκανίων και της Νοτιανατολικής Ευρώπης, η διεθνής ναυτική έκθεση «Thessaloniki Boat & Fishing Show 2025» θα ανοίξει τις πύλες της στις 31 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Στα δύο μεγαλύτερα περίπτερα του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Helexpo (Κτίριο 13 και 15) μέχρι και τις 2 Νοεμβρίου περισσότεροι από 200 εκθέτες θα υποδεχτούν τους φίλους της θάλασσας, θα προσελκύσουν νέο κοινό, θα προβάλλουν σε διεθνές επίπεδο την πλούσια ναυτική παράδοση της Ελλάδας, θα ενισχύσουν, πολυεπίπεδα, τον τουρισμό και θα προσφέρουν μία μοναδική εμπειρία.

Σε ένα χώρο μεγαλύτερο από 10.000 τ.μ., οι επαγγελματίες και λάτρεις του θαλάσσιου κόσμου θα προσφέρουν μία εντυπωσιακή πλατφόρμα παρουσίασης των τελευταίων καινοτομιών σε σκάφη αναψυχής, εξοπλισμός θαλάσσιων σπορ, τεχνολογίες ναυσιπλοΐας ενώ μεγάλο βάρος θα δοθεί σε λύσεις για βιώσιμες θαλάσσιες δραστηριότητες.

Στην έκθεση θα συμμετάσχουν κορυφαίες εταιρείες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και αναμένεται να προσελκύσουν χιλιάδες επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Ελλάδος στον παγκόσμιο χάρτη του θαλάσσιου τουρισμού.

Παράλληλα με την έκθεση «Thessaloniki Boat & Fishing Show» θα διεξαχθεί και η «Sea & Tourism Expro». Και οι δύο εκθέσεις θα προσφέρουν μία πληθώρα θεματικών ενοτήτων γύρω από τον άξονα θάλασσα – σκάφος – ψάρεμα.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν νέα μοντέλα σκαφών αναψυχής, να περιηγηθούν σε περίπτερα επιχειρήσεων ναυτιλιακού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών, ενοικιάσεως σκαφών και να ανακαλύψουν την ομορφιά και τις δυνατότητες της θάλασσας, μέσα από μία καινοτόμο διοργάνωση.

Οι λάτρεις του ψαρέματος θα περιηγηθούν σε έναν «παράδεισο βυθού», με εξειδικευμένο εξοπλισμό αλιείας, υποβρύχιας αλιείας, ελεύθερης κατάδυσης και καταδυτικών δραστηριοτήτων. Αντίστοιχα, και οι φίλοι των θαλάσσιων σπορ θα μπορέσουν να ανακαλύψουν προϊόντα και υπηρεσίες που θα τους βοηθήσουν να σχεδιάσουν τις δραστηριότητές τους για τη νέα χρονιά.

Σημαντική είναι η προσφορά της «Thessaloniki Boat & Fishing Show 2025» και στην τουριστική κίνηση της πόλης, καθώς εκθέτες κι επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία.

Οι πόρτες της έκθεσης θα ανοίξουν στις 31 Οκτωβρίου (15.00-21.00). Το Σάββατο η «Thessaloniki Boat & Fishing Show 2025» θα υποδεχτεί τους επισκέπτες από τις 10.00 έως τις 21.00 και στις 2 Νοεμβρίου από τις 10.00 έως τις 20.00.