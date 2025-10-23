Logo Image

Στις 22:00 θα ξεκινήσει το παιχνίδι Φέγενορντ-Παναθηναϊκός λόγω της καταιγίδας Μπέντζαμιν

Ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 19:45, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε για τις 17:30

Στις 22:00 (ώρα Ελλάδας) θα ξεκινήσει ο αγώνας στο στάδιο «Ντε Κάιπ» ανάμεσα στην Φέγενορντ και τον Παναθηναϊκό, για την 3η αγωνιστική στη League Phase του Europa League.

Το έκανε γνωστό με ανάρτησή της στο Χ η ολλανδική ομάδα. Αρχικά ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 19:45, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε για τις 17:30 με εντολή του δήμου λόγω της πρόβλεψης καιρικών συνθηκών που έκανε λόγο για ακραία φαινόμενα.

Στην ανακοίνωσή του, ο σύλλογος προτρέπει «όλους να πάρουν τη δική τους απόφαση για το αν θα μετακινηθούν ή όχι στο “Ντε Κάιπ”. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη την τρέχουσα πρόγνωση καιρού».

Αν οπαδοί με εισιτήρια δεν μπορέσουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα λόγω των μεταβαλλόμενων συνθηκών, θα λάβουν επιστροφή χρημάτων.

