Μετά το Euro η UEFA θέλει να αλλάξει και τα προκριματικά του Μουντιάλ

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα διεξαχθεί για πρώτη φορά με 48 ομάδες και μέχρι το 2030 θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τις 64.

Το νέο Champions League έχει υιοθετήσει μια μορφή ενός ομίλου, ενώ το νέο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων περιλάμβανε 32 συμμετέχοντες. Η FIFA και η UEFA επεκτείνουν τα τουρνουά τους ή εισάγουν νέα, με απώτερο στόχο τη δημιουργία ακόμη περισσότερων εσόδων.

Γι΄ αυτόν τον λόγο, σύμφωνα με την γερμανική ταμπλόιντ Bild, η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σχεδιάζει την επόμενη μεταρρύθμισή της: τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού και του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα πρέπει να γίνουν πιο ελκυστικά για τους οπαδούς και τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.

Αυτό συμβαίνει επίσης υπό το πρίσμα της συγκέντρωσης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων που ξεκινά από τον κύκλο του 2028, δηλαδή μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο θα διεξαχθεί σε Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία και Ιρλανδία.

Συγκεκριμένα, συζητείται το λεγόμενο «ελβετικό μοντέλο», με μία μόνο φάση ομίλων πριν από τις νοκ άουτ φάσεις, ένα σύστημα που η UEFA εισήγαγε την περασμένη σεζόν στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις συλλόγων της.

«Ίσως τα προκριματικά να φαίνονται διαφορετικά. Δεν θα υπάρχουν άλλοι αγώνες, αλλά μια πιο ενδιαφέρουσα μορφή. Αυτό σκεφτόμαστε», σχολίασε ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν.

Το νέο είναι ότι αυτή η προσέγγιση θα ισχύει και για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο λόγος είναι σαφής: τα φαβορί σε κάθε όμιλο σχεδόν πάντα προκρίνονται χωρίς εκπλήξεις, αν και η Ιταλία έχει δείξει διαφορετική τάση τα τελευταία χρόνια. Το ίδιο πρόβλημα προέκυψε στο προηγούμενο Champions League, γι΄ αυτό και η UEFA παρενέβη.

Ο αθλητικός φορέας στοχεύει να επιτύχει το ίδιο αποτέλεσμα τόσο για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος όσο και του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Γι΄ αυτόν τον λόγο, οι γενικοί γραμματείς των 55 ομοσπονδιών-μελών συναντήθηκαν στη Μάλαγα. Αποτέλεσμα της συνάντησης: Η Επιτροπή Διοργανώσεων Εθνικών Ομάδων της UEFA αποφάσισε να δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας για την ανάπτυξη προτάσεων μεταρρύθμισης για υποβολή στην Εκτελεστική Επιτροπή της.

Δεν θα υπάρχουν όρια στη σκέψη: όλες οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι των νέων μοντέλων θα συζητηθούν ανοιχτά. Η Επιτροπή Εθνικών Ομάδων θα συνεδριάσει ξανά στα τέλη Οκτωβρίου για να αποφασίσει για τη σύνθεση της ομάδας εργασίας. Οι προτάσεις θα παρουσιαστούν στη συνέχεια στην Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA στις 3 Δεκεμβρίου.

Ένα σημείο, ωστόσο, είναι κρίσιμο: όποιες αλλαγές κι αν υιοθετηθούν, πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα μικρότερα έθνη θα συνεχίσουν να έχουν πραγματική πιθανότητα πρόκρισης στα τελικά στάδια των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων και των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

