Δύσκολα παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες, θέμα με τον αγώνα του Παναθηναϊκού

Επιστροφή στην ευρωπαϊκή αγωνιστική δράση για τις ελληνικές ομάδες που μετέχουν στη League Phase του Γιουρόπα και του Κόνφερενς Λιγκ.

Ξεκινώντας από την πρώτη διοργάνωση, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχουν δύσκολες αποστολές αντιμετωπίζοντας το βράδυ της Πέμπτης (23/10), οι μεν «πράσινοι» τη Φέγενορντ στο «Ντε Κάιπ» του Ρότερνταμ οι δε Θεσσαλονικείς τη Λιλ στο «Πιερ Μορουά» (22:00), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής στη διοργάνωση.

Ωστόσο, το παιχνίδι των «πράσινων» δεν έχει ακόμα καθορισμένη ώρα έναρξης, καθώς υπάρχει πρόβλεψη για ακραία καιρικά φαινόμενα στην ολλανδική πόλη. Η καταιγίδα «Μπέντζαμιν» θα σαρώσει την ευρύτερη περιοχή του Ρότερνταμ, με ανέμους που θα φτάνουν τα 120 χιλιόμετρα/ώρα κι έντονη βροχόπτωση.

Αρχικά ο αγώνας είχε προγραμματιστεί για τις 19:45, ύστερα υπήρξε σκέψη για τις 17:30 και στο τέλος οι αρχές της χώρας έστειλαν αναφορά ότι μπορεί να ξεκινήσει στις 22:00 (ώρα Ελλάδας), με την τελική απόφαση να ανήκει στην UEFA.

Στα αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός έχει τρεις βαθμούς και οι Ολλανδοί κανέναν, καθώς έχουν κάνει άσχημο ξεκίνημα στη διοργάνωση αλλά προέρχονται από θετικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα, με τελευταίο το εκπληκτικό 7-0 στην έδρα της Χέρακλες, την περασμένη εβδομάδα.

Αναφορικά με τον ΠΑΟΚ, ο «Δικέφαλος» μετρά έναν βαθμό, ενώ οι «Λιλουά» με δύο νίκες είναι μεταξύ των πρωτοπόρων.

Στο πλαίσιο του Κόνφερενς Λιγκ, για την 2η αγωνιστική, η ΑΕΚ θα υποδεχθεί στην ΟΠΑΠ Αρένα (19:45) την Αμπερντίν.

Αμφότεροι οι αντίπαλοι ξεκίνησαν με ήττες, με πιο «επώδυνη» εκείνη για τους Σκωτσέζους που έχασαν στην έδρα τους από την Σαχτάρ Ντόνετσκ (3-2).