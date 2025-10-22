Logo Image

Βόλεϊ: Νίκη πρόκρισης και για τους Άνδρες του Ολυμπιακού

Αθλητικά

Βόλεϊ: Νίκη πρόκρισης και για τους Άνδρες του Ολυμπιακού

Οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν στη Βοσνία της Νάπρεντακ Όντζακ με 3-0 σετ και τώρα χρειάζονται δύο σετ στη ρεβάνς

Νίκη που του δίνει σαφές προβάδισμα πρόκρισης στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League Ανδρών πέτυχε στην Βοσνία ο Ολυμπιακός, ο οποίος επιβλήθηκε της Νάπρεντακ Όντζακ με 3-0 σετ.

Οι ερυθρόλευκοι με βασικό πασαδόρο τον Ματέο Χασμπάλα, με εξαίρεση το πρώτο σετ που μπήκαν μουδιασμένα (11 λάθη), δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα απέναντι στην πρωταθλήτρια Βοσνίας και στον επαναληπτικό στο «Μελίνα Μερκούρη» στο Ρέντη (30/10, 19.00) χρειάζονται δύο σετ για να προκριθούν.

Στην επόμενη φάση η ομάδα του Πειραιά εφόσον προκριθεί θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Σζεκεσφεχερβάρ (Ουγγαρία) – Λας Πάλμας (Ισπανία). Στο πρώτο παιχνίδι οι Ισπανοί επικράτησαν εκτός έδρας με 3-1 σετ.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube