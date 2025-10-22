Βόλεϊ: Νίκη πρόκρισης και για τους Άνδρες του Ολυμπιακού

Νίκη που του δίνει σαφές προβάδισμα πρόκρισης στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League Ανδρών πέτυχε στην Βοσνία ο Ολυμπιακός, ο οποίος επιβλήθηκε της Νάπρεντακ Όντζακ με 3-0 σετ.

Οι ερυθρόλευκοι με βασικό πασαδόρο τον Ματέο Χασμπάλα, με εξαίρεση το πρώτο σετ που μπήκαν μουδιασμένα (11 λάθη), δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα απέναντι στην πρωταθλήτρια Βοσνίας και στον επαναληπτικό στο «Μελίνα Μερκούρη» στο Ρέντη (30/10, 19.00) χρειάζονται δύο σετ για να προκριθούν.

Στην επόμενη φάση η ομάδα του Πειραιά εφόσον προκριθεί θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Σζεκεσφεχερβάρ (Ουγγαρία) – Λας Πάλμας (Ισπανία). Στο πρώτο παιχνίδι οι Ισπανοί επικράτησαν εκτός έδρας με 3-1 σετ.