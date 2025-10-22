Λουτσέσκου: Να κάνουμε το παιχνίδι μας

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου παραδέχθηκε το επίπεδο δυσκολίας της αυριανής συνάντησης στο «Πιερ Μορουά» απέναντι στη Λιλ (23/10, 22:00) για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League, δήλωσε όμως και αισιόδοξος.

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ εστίασε στη δυναμική των «Λιλουά», αποκάλυψε ότι θα γίνουν αλλαγές στην ενδεκάδα κι εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανοδική πορεία του «Δικέφαλου» τις τελευταίες εβδομάδες.

Αναλυτικά, ο προπονητής του ΠΑΟΚ τοποθετήθηκε για:

Την ψυχολογία της ομάδας του μετά τις νίκες στα ελληνικά ντέρμπι: «Το παιχνίδι θα είναι πολύ δύσκολο για μας. Εμείς πρέπει να είμαστε στο 110% σε όλους τους τομείς και πάνω από όλα να είμαστε πειθαρχημένοι. Η αυτοπεποίθηση είναι πολύ ψηλά μετά τις δυο νίκες που κάναμε, αλλά παίζουμε με μια ομάδα που αγωνίζεται σε ένα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στον κόσμο».

Τις αλλαγές που ετοιμάζεται να κάνει: «Χρειάζεται να βρούμε την καλύτερη δυνατή χημεία στον αγωνιστικό χώρο. Να βάλουμε παίκτες που είναι πνευματικά φρέσκοι που θα τρέξουν παραπάνω. Να δώσουν μάχη για να δώσουν ένα καλό επίπεδο απόδοσης. Υπάρχουν παίκτες που χρειάζονται μια μέρα, δυο μέρες για να φτάνουν στο μάξιμουμ της αποκατάστασης του. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που μπορείτε να δείτε αλλαγές από το ένα παιχνίδι στο άλλο».

Τη χαμηλή βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας του: «Με τη Λιλ θα είναι ένας περίπλοκος αγώνας. Πρέπει να δώσουμε τα πάντα, να δώσουμε μάχη για να κερδίσουμε αλλά δεν παύει να ξέρουμε ότι απέναντι μας έχουμε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο. Ακολουθούν άλλα πέντε ματς στην διοργάνωση, ενδεχομένως να μην είχαμε την τύχη για τον προγραμματισμό των αγώνων και τους αντιπάλους, αλλά είμαστε εδώ για να παίξουμε το παιχνίδι μας».

Τις αλλαγές στην ενδεκάδα: «Πιστεύω ότι είναι καλό για την ψυχολογία του που ήρθε μαζί μας ο Παβλένκα, για να αρχίσει και πάλι να συμμετέχει στην προετοιμασία των αγώνων. Ο Οζντόεφ και ο Τάισον έμειναν πίσω γιατί είχαν κάποια μικρά θέματα, αλλά θα είναι 100% έτοιμοι για την Κυριακή. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω για την ενδεκάδα. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο ρωτάτε αφού κάποιες φορές ξέρετε την ενδεκάδα νωρίτερα από εμένα».

Τι έχει αλλάξει σε σχέση με μια ατάκα του στο Βίγκο (σ.σ. ότι το κλίμα θυμίζει ομάδα που είναι στη ζώνη του υποβιβασμού): «Δεν έχει αλλάξει κάτι. Η ομάδα είναι σε μια διαδικασία βελτίωσης, δουλειάς και μάχης κάθε μέρα. Είμαστε πρώτοι στο πρωτάθλημα, περάσαμε στην League Phase, παίζουμε ανά τρεις μέρες, αντιμετωπίζουμε ομάδες που έχουν μια εβδομάδα ενώ εμείς είμαστε χωρίς χρόνο. Βελτιωνόμαστε μέρα με την μέρα περισσότερο και το καλύτερο είναι ότι έχουμε μια καλή νοοτροπία μαχητή. Η πορεία της ομάδας είναι ανοδική, είμαστε στον δικό μας δρόμο».