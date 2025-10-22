Βόλεϊ: Εύκολη νίκη για Ολυμπιακό στο Champions League Γυναικών

Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού έκανε το πρώτο βήμα πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, νικώντας στο «Μελίνα Μερκούρη» την Αστερίξ (Βέλγιο) με 3-0 σετ (25-14, 25-19, 25-19).

Η ομάδα του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς ήταν ανώτερη από την αρχή ως το τέλος της αναμέτρησης και δεν χρειάστηκε παρά μόνο 73 λεπτά για να επιβληθεί της αντιπάλου της.

Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στο Βέλγιο την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου (20:00) και ο «τρεμπλούχος» Ελλάδας χρειάζεται δύο σετ για να συνεχίσει στη διοργάνωση

Ο Σέρβος τεχνικός του Ολυμπιακού είχε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει και την Ιβάνα Βάνιακ, η οποία επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά τις 2 Νοεμβρίου 2024, όταν είχε τραυματιστεί στον ώμο.

Πρώτη σκόρερ της νικήτριας και του αγώνα ήταν η Κούμπουρα με 26 πόντους με MVP την Αμπντεραχίμ (13π.), ενώ από 10 πόντους πρόσθεσαν Εμμανουηλίδου και Κόνεο, που κράτησε την υποδοχή έχοντας το εντυπωσιακό 77%, με τις 69% άριστες.