Logo Image

Βόλεϊ: Εύκολη νίκη για Ολυμπιακό στο Champions League Γυναικών

Αθλητικά

Βόλεϊ: Εύκολη νίκη για Ολυμπιακό στο Champions League Γυναικών

Οι «ερυθρόλευκες» νίκησαν 3-0 την Αστερίξ και χρειάζονται δύο σετ για την πρόκριση στη ρεβάνς του Βελγίου

Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού έκανε το πρώτο βήμα πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, νικώντας στο «Μελίνα Μερκούρη» την Αστερίξ (Βέλγιο) με 3-0 σετ (25-14, 25-19, 25-19).

Η ομάδα του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς ήταν ανώτερη από την αρχή ως το τέλος της αναμέτρησης και δεν χρειάστηκε παρά μόνο 73 λεπτά για να επιβληθεί της αντιπάλου της.

Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στο Βέλγιο την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου (20:00) και ο «τρεμπλούχος» Ελλάδας χρειάζεται δύο σετ για να συνεχίσει στη διοργάνωση

Ο Σέρβος τεχνικός του Ολυμπιακού είχε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει και την Ιβάνα Βάνιακ, η οποία επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά τις 2 Νοεμβρίου 2024, όταν είχε τραυματιστεί στον ώμο.

Πρώτη σκόρερ της νικήτριας και του αγώνα ήταν η Κούμπουρα με 26 πόντους με MVP την Αμπντεραχίμ (13π.), ενώ από 10 πόντους πρόσθεσαν Εμμανουηλίδου και Κόνεο, που κράτησε την υποδοχή έχοντας το εντυπωσιακό 77%, με τις 69% άριστες.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube