Νίκολιτς: Να κάνουμε το παιχνίδι μας με την Αμπερντίν

Δυνατή και αποφασισμένη να τα δώσει όλα για τη νίκη περιμένει αύριο την ομάδα του ο Μάρκο Νίκολιτς με αντίπαλο την Αμπερντίν στην ΟΠΑΠ Αρένα, για τη 2η αγωνιστική του Conference League (23/10, 19:45).

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου για την ευρωπαϊκή υποχρέωση της Ένωσης, ο Σέρβος προπονητής υπογράμμισε ότι μια ήττα, εν προκειμένω εκείνη από τον ΠΑΟΚ την περασμένη Κυριακή, δεν είναι δυνατόν να διαγράψει την καλή πορεία και τα αποτελέσματα του συλλόγου την εφετινή περίοδο.

Συγκεκριμένα, ο Νίκολιτς τοποθετήθηκε για για:

Την κρισιμότητα του αγώνα: «Δεν είναι καθοριστικό, όμως είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Τίποτα δεν τελειώνει άμα πάρουμε τους τρεις βαθμούς, όμως είναι ένα καλό βήμα προς την πρόκριση στον επόμενο γύρο. Είναι πολύ σημαντικό να κερδίζεις βαθμούς στο γήπεδό σου, κάτι που θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αύριο. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αναμέτρηση ως παιχνίδι νοκ άουτ».

Τον Λάζετιτς και γενικά την αντίπαλο της ομάδας του: «Είναι ένας πολύ δυνατός και γρήγορος ποδοσφαιριστής. Όμως δεν είναι ο μόνος επικίνδυνος ποδοσφαιριστής που διαθέτει η Αμπερντίν. Πρέπει να προσέχουμε ολόκληρη την ομάδα και να έχουμε μεγάλο σεβασμό για τον αντίπαλό μας. Πρέπει να χτίσουμε το δικό μας παιχνίδι σε ποσοστό 95% και για το υπόλοιπο 5% να δούμε το παιχνίδι του αντιπάλου».

Τον Πενράις και το χρόνο συμμετοχής του: «Είχε μία πάρα πολύ καλή σεζόν και διαθέτει τα χαρακτηριστικά που διαφέρουν από παίκτες στην ίδια θέση. Υπάρχουν παιχνίδια που θέλουμε περισσότερη επίθεση κι άλλα που θέλουμε καλύτερη άμυνα, για τον λόγο αυτό δεν ξεκινάει κάθε φορά βασικός. Τα χαρακτηριστικά ταιριάζουν σε κάποια ματς, ενώ σε άλλα δεν ταιριάζουν».

Το αν θα είναι βασικός αύριο: «Ναι, θα μπορείτε να περιμένετε τον Πενράις να ξεκινήσει βασικός στο αυριανό ματς».

Την προσέγγιση του παιχνιδιού: «Θέλω να μπουν αύριο στο παιχνίδι και να ευχαριστηθούν το παιχνίδι σε μία καυτή ατμόσφαιρα».

Την «ανευθυνότητα» της ομάδας του: «Στα τελευταία παιχνίδια έχουμε κάνει πολλά και σημαντικά λάθη. Αυτά είναι τα σημαντικότερα προβλήματα της ομάδα και γι΄ αυτό είμαι υπεύθυνος εγώ. Θεωρώ ότι αυτό θα λυθεί, πιστεύω το έχουμε αφήσει πίσω μας και περιμένω να έχουμε πλέον πολύ μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Έχουμε μία πάρα πολύ καλή ομάδα, είναι ξεκάθαρο όμως ότι χάνουμε την προσοχή μας ή γινόμαστε ανεύθυνοι».

Τους παίκτες που υπολογίζει: «Υπολογίζω όλους τους ποδοσφαιριστές μου, για εμένα οι παίκτες που έχω είναι οι καλύτεροι στον κόσμο. Είμαστε μία δυνατή ομάδα και ενωμένοι, μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολύ καλά πράγματα. Μία ήττα δεν μπορεί να καταστρέψει τα πάντα».

Τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης εκπροσώπησε στη συνέντευξη Τύπου ο Τζέιμς Πένραϊς, ο οποίος μέχρι πέρυσι έπαιζε αντίπαλος της Αμπερντίν στην Πρέμιερ Λιγκ της Σκωτίας, φορώντας τη φανέλα της Χαρτς.

«Θα είναι μία δυνατή μονομαχία και ελπίζω να καταφέρουμε να πάρουμε τη νίκη. Δημιουργεί πολλές ευκαιρίες και είναι πολύ δυνατή αμυντικά. Η βαθμολογική θέση της ομάδας αυτή τη στιγμή δεν λέει την αλήθεια. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν πολύ επικίνδυνο αντίπαλο», προειδοποίησε ο Πένραϊς.

Όσο για τον χρόνο συμμετοχής του; «Όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να παίζουν όλα τα παιχνίδια. Είναι δύσκολο, αλλά ο προπονητής είναι αυτός που παίρνει τις αποφάσεις. Ακόμα προσαρμόζομαι στα νέα δεδομένα και περιμένω την κάθε ευκαιρία που μου παρουσιάζεται».