Χωρίς τον προπονητή της στο Clasico η Μπαρτσελόνα

Αθλητικά

REUTERS/Albert Gea

Η έφεση της Μπαρτσελόνα απορρίφθηκε κι έτσι ο Φλικ δεν θα είναι στον πάγκο

Χωρίς τον Χάνσι Φλικ στον πάγκο της θα παίξει η Μπαρτσελόνα την Κυριακή στο «Μπερναμπέου», στο μεγαλύτερο ισπανικό (και όχι μόνο) ντέρμπι απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Γερμανός τεχνικός των «Μπλαουγκράνα» αποβλήθηκε μετά από ένα ξέσπασμά του στο νικητήριο (2-1) γκολ του Αραούχο στο 93ο λεπτό, στον αγώνα με την Τζιρόνα το περασμένο Σάββατο.

Η διοίκηση της Μπαρτσελόνα κατέθεσε έφεση, η οποία όμως απορρίφθηκε από τα πειθαρχικά όργανα της ισπανικής λίγκας κι έτσι η πρωταθλήτρια θα παίξει στο «El Clasico» χωρίς τον προπονητή της.

