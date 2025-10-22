Logo Image

Ο elite Στίλερ στο ντέρμπι Ολυμπιακός-ΑΕΚ

Στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός-Αστέρας Τρίπολης ορίστηκε ο Τζήλος και στο παιχνίδι ΠΑΟΚ-Βόλος ο Βεργέτης

Τον Γερμανό Γενς Τομπίας Στίλερ όρισε η ΚΕΔ διαιτητή του κυριακάτικου ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκη»ς, Ολυμπιακός-ΑΕΚ, για την 8η αγωνιστική.

Ο 44χρονος διεθνής Στίλερ, που ανήκει στην elite κατηγορία της UEFA, θα έχει βοηθούς τους Λάσε Κοσλόφσκι, Μαρκ Μπορχ, 4ος διαιτητής ορίστηκε ο Σταύρος Τσιμεντερίδης και στο VAR θα είναι ο Τομπίας Ρέιχελ, με βοηθό τον Άγγελο Ευαγγέλου.

Στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός-Αστέρας Τρίπολης ορίστηκε ο Θανάσης Τζήλος, στο παιχνίδι ΠΑΟΚ-Βόλος ο Χρήστος Βεργέτης και στο Λεβαδειακός-Άρης ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης.

Στις υπόλοιπες συναντήσεις της 8ης ημέρας θα σφυρίξουν: Κηφισιά-Παναιτωλικός ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης, Πανσερραϊκός-Λάρισα ο Μελέτης Γιουματζίδης και ΟΦΗ-Ατρόμητος ο Σπύρος Ζαμπαλάς.

