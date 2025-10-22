Στα χέρια του Αριστοτέλη Μυστακίδη περνά η ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Προ των θυρών βρίσκεται η αλλαγή σελίδας στα δρώμενα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς ολοκληρώθηκε ο οικονομικός και φορολογικός έλεγχος που είχε ζητήσει ο επιχειρηματίας Αριστοτέλης Μυστακίδης.

Οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε κατ’ αρχήν συμφωνία, που σημαίνει ότι η διαδικασία για την είσοδο του 63χρονου δισεκατομμυριούχου στα διοικητικά δρώμενα του μπασκετικού ΠΑΟΚ έχει πια εισέλθει στην τελική ευθεία της.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε ο οικονομικός και φορολογικός έλεγχος, ο οποίος διενεργήθηκε από την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών για λογαριασμό του κ.Αριστοτέλη Μυστακίδη. Μετά και την ολοκλήρωση του νομικού ελέγχου, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία για την αλλαγή σελίδας στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Από την πρώτη στιγμή, η διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ είχε θέσει ως βασικό στόχο την οικονομική εξυγίανση της εταιρείας και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την είσοδο ενός ισχυρού επιχειρηματία, ικανού να ανεβάσει τον ΠΑΟΚ σε ένα νέο επίπεδο και εκεί που πραγματικά του αξίζει να βρίσκεται.

Απομένουν πλέον διαδικαστικά ζητήματα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οπότε και θα υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις για τη νέα εποχή της ομάδας».