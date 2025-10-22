Σίνερ, ο τενίστας με τα υψηλότερα εισοδήματα το 2025

Ο Γιανίκ Σίνερ εκμεταλλεύτηκε το Six Kings Slam και ξεπέρασε τον Κάρλος Αλκαράθ στην κατάταξη των κερδών για το 2025, στο τουρνουά επίδειξης που φιλοξενήθηκε στο Ριάντ.

Ο Σίνερ νίκησε 2-0 τον Αλκαράθ στον τελικό και παρόλο που το τουρνουά δεν αποτελεί μέρος του επίσημου ημερολογίου του ATP Tour, η οικονομική ανταμοιβή που απονεμήθηκε στον νικητή ήταν σημαντική.

Μέσα σε μια εβδομάδα ο Σίνερ κέρδισε περίπου 7,5 εκατομμύρια δολάρια: 1,5 εκατομμύριο για τη συμμετοχή κι άλλα 6 εκατομμύρια δολάρια για την κατάκτηση του τίτλου, ποσό που τον τοποθετεί προσωρινά ως τον παίκτη με τα υψηλότερα κέρδη της χρονιάς.

Πριν από το τουρνουά της Σαουδικής Αραβίας ο Σίνερ είχε ήδη συγκεντρώσει περισσότερα από 12,3 εκατομμύρια από τις εμφανίσεις του στο ATP Tour το 2025, οπότε τα μετρητά στο Ριάντ ανέβασαν το σύνολο της σεζόν του σε περίπου 19,8 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Αλκαράθ, εν τω μεταξύ, είχε φτάσει τα 16 εκατομμύρια δολάρια πριν από το Ριάντ, ενώ πρόσθεσε 1,5 εκατομμύριο δολάρια για τη συμμετοχή του. Το σύνολο του, επομένως, ανήλθε σε 17,5 εκατομμύρια δολάρια.

Από το ντεμπούτο του το 2018, οπότε και ξεκίνησε επαγγελματικά, ο Ιταλός τενίστας έχει κερδίσει περίπου 49,6 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Ισπανός αντίπαλός του εμφανίστηκε δύο χρόνια αργότερα (2020) και μέχρι τώρα έχει πιστώσει τον λογαριασμό του με 53,9 εκατομμύρια δολάρια. Αυτά τα στοιχεία αντιστοιχούν αποκλειστικά σε χρηματικά έπαθλα απόδοσης στο γήπεδο, χωρίς να περιλαμβάνονται έσοδα από χορηγίες, αγώνες επίδειξης ή άλλες εκδηλώσεις.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, μεταξύ των ενεργών παικτών, ο Νόβακ Τζόκοβιτς ηγείται σαρωτικά αυτής της άτυπης κατάταξης, με τα συνολικά κέρδη του από τα τουρνουά που έχει συμμετάσχει να πλησιάζουν τα 190,5 εκατομμύρια δολάρια, χάρη στην μακρά καριέρα του.

Ο θρίαμβος του Σίνερ στο Ριάντ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάταξή του ως ο τενίστας με το υψηλότερο χρηματικό έπαθλο το 2025. Αν κι αυτό το τουρνουά επίδειξης δεν αποτελεί μέρος του επίσημου ημερολογίου, ο οικονομικός του αντίκτυπος είναι αναμφισβήτητος.

Σε κάθε περίπτωση, οι δύο νεαροί παίκτες συνεχίζουν να εμπλέκονται σε μια αθλητική και μιντιακή αντιπαλότητα που υπόσχεται να κυριαρχήσει στο παγκόσμιο τένις στο άμεσο μέλλον.

naftemporiki.gr