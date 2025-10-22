Δίωξη του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα στην ΠΑΕ ΑΕΚ

Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας της ΕΠΟ, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε πειθαρχική δίωξη στην ΠΑΕ ΑΕΚ.

Η δίωξη αφορά τον προπηλακισμό του αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά, σύμφωνα με καταγγελία της Ομοσπονδίας, που ανέφερε προπηλακισμό του Γάλλου αξιωματούχου της διατησίας πριν την έναρξη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, ο Λανουά αποχώρησε από την ΟΠΑΠ Αρένα στο ημίχρονο, αφού ενημέρωσε τον διαιτητή, επειδή ένιωσε ότι απειλείται.

Από την πλευρά της, η ΠΑΕ ΑΕΚ αρνείται τις κατηγορίες αντιτείνοντας ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔ φιλοξενήθηκε στο VVIP Lounge και πως δεν υπήρξε προπηλακισμός αλλά φραστικό επεισόδιο από το κάτω διάζωμα.