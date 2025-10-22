Logo Image

Δίωξη του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα στην ΠΑΕ ΑΕΚ

Αθλητικά

Δίωξη του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα στην ΠΑΕ ΑΕΚ

Η δίωξη αφορά τον προπηλακισμό του αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά (ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΡΒΙΣΗΣ / EUROKINISSI)

Η δίωξη έγινε κατόπιν καταγγελίας της ΕΠΟ για προπηλακισμό του προέδρου της ΚΕΔ

Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας της ΕΠΟ, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε πειθαρχική δίωξη στην ΠΑΕ ΑΕΚ.

Η δίωξη αφορά τον προπηλακισμό του αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά, σύμφωνα με καταγγελία της Ομοσπονδίας, που ανέφερε προπηλακισμό του Γάλλου αξιωματούχου της διατησίας πριν την έναρξη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, ο Λανουά αποχώρησε από την ΟΠΑΠ Αρένα στο ημίχρονο, αφού ενημέρωσε τον διαιτητή, επειδή ένιωσε ότι απειλείται.

Από την πλευρά της, η ΠΑΕ ΑΕΚ αρνείται τις κατηγορίες αντιτείνοντας ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔ φιλοξενήθηκε στο VVIP Lounge και πως δεν υπήρξε προπηλακισμός αλλά φραστικό επεισόδιο από το κάτω διάζωμα.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube