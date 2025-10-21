Logo Image

Champions League: Συντριβή με έξι γκολ για τον Ολυμπιακό στη Βαρκελώνη

Μία από τις πιο δύσκολες βραδιές του στην Ευρώπη έζησε απόψε ο Ολυμπιακός που ηττήθηκε από την Μπαρτσελόνα με 6-1 στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής στη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ποδοσφαιρικός «εφιάλτης» απόψε για τον Ολυμπιακό στη Βαρκελώνη! Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν με 6-1 από την Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ» στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του Champions League.

Έπειτα από αυτή την ήττα, την δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία του, ο Ολυμπιακός παραμένει στα χαμηλά της βαθμολογίας με έναν βαθμό ενώ τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα λόγω των έξι τερμάτων που δέχθηκε, σε περίπτωση ισοβαθμιών.

Ο Ολυμπιακός στάθηκε με θάρρος, αυτοπεποίθηση και πίεση ψηλά στο πρώτο ημίχρονο, έφτιαξε δύο μεγάλες ευκαιρίες με τον Ποντένσε και τον Γκαρθία αλλά η κλάση της Μπαρτσελόνα και δύο αμυντικές αδράνειες των «ερυθρολεύκων», έφεραν το 2-0 των «μπλαουγκράνα».

Από ενέργεια του Γιαμάλ ο Φερμίν Λόπεθ στο 7′ άνοιξε το σκορ ενώ στο 38′ μετά το φτηνό λάθος του Κοστίνια έξω από την περιοχή, ο Ντρο πήρε την μπάλα, πάσαρε στον Φερμίν, ο οποίος με υπέροχη ντρίμπλα και σουτ έκανε το 2-0 μέσα από την περιοχή, διπλασιάζοντας τα προσωπικά του τέρμα.

Στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός κατάφερε να βγάλει αντίδραση και στο 49′ να μειώσει το σκορ με εύστοχη εκτέλεση του Ελ Κααμπί. Στο 57′, όμως, ήρθε η δεύτερη κίτρινη, η αποβολή του Έσε, οι Πειραιώτες που διαμαρτυρήθηκαν έντονα για αυτή την απόφαση έμειναν με παίκτη λιγότερο και στη συνέχεια «κατέρρευσαν».

Ειδικά μετά το 3-1 που ήρθε από την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γιαμάλ στο 68′.

Στο 74′ ο Ράσφορντ πέτυχε το 4-1 με ωραία εκτέλεση, ενώ στο 76′ ο Φερμίν πέτυχε το χατ-τρικ για το 5-1.

Τα άσχημα μαντάτα δεν τελείωσαν εκεί, καθώς τρία λεπτά αργότερα και πάλι ο Ράσφορντ έκανε το 6-1 με σουτ έξω από την περιοχή, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

