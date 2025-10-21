Logo Image

Τέλος ο Γιάννης Παπαδημητρίου από τον Παναθηναϊκό

EUROKINISSI/ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

Η «πράσινη» ΠΑΕ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Έλληνα τεχνικό διευθυντή.

Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί έπειτα από 2,5 χρόνια ο Γιάννης Παπαδημητρίου, όπως ανακοίνωσε η «πράσινη» ΠΑΕ το απόγευμα της Τρίτης.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιάννη Παπαδημητρίου.

Στα 2,5 χρόνια της θητείας του στη θέση του τεχνικού διευθυντή εργάστηκε με ζήλο, έχοντας σταθερή κατεύθυνση την ενίσχυση του συλλόγου σε όλα τα επίπεδα, με γνώμονα τα συμφέροντα της ομάδας. Επί των ημερών του το Τριφύλλι κατέκτησε ένα Κύπελλο Ελλάδας το 2024, και παράλληλα η ομάδα επανήλθε σε σταθερή βάση στο ευρωπαϊκό προσκήνιο.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εύχεται κάθε επιτυχία στον Γιάννη Παπαδημητρίου στο επόμενο βήμα του».

