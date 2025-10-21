Σε απολογία τέσσερις ΠΑΕ και ο Σπανός

Το πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο της Σούπερ Λίγκας κάλεσε σε απολογία για την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου (09:30) τέσσερις ΠΑΕ (ΑΕΚ, Άρης, ΑΕΛ, Κηφισιά) και τον μεγαλομέτοχο του Ατρόμητου, Γιώργο Σπανό, για τις αναμετρήσεις της 7ης αγωνιστικής.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο ιδιοκτήτης της ομάδας των δυτικών προαστίων φέρεται να επιτέθηκε φραστικά στον διαιτητή του αγώνα με τον Λεβαδειακό. Το περιστατικό καταγράφηκε στο φύλλο αγώνα και θα εξεταστεί από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.

Η ΑΕΚ κλήθηκε για χρήση λέιζερ στις εξέδρες της ΟΠΑΠ Αρένα, υβριστικά συνθήματα, άναμμα πυρσών ή καπνογόνων και ρίψη αντικειμένων, σε ένα κατηγορητήριο που επισύρει μόνο πρόστιμο, ωστόσο ενδέχεται να υπάρξει κλήση και από την ΔΕΑΒ.

Αναφορικά με το φερόμενο επεισόδιο εις βάρος του προέδρου της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, το περιστατικό δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο, όμως μπορεί να υπάρξει παρέμβαση του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα της ΕΠΟ, που έχει δικαίωμα δίωξης εντός πέντε ημερών.

Η κλήση της ΑΕΛ αφορά την ομάδα Κ19 του συλλόγου με το κατηγορητήριο για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό να είναι πολύ βαρύ και να περιλαμβάνει ακόμα και κατηγορία για ρατσιστική συμπεριφορά!