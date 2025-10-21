Θρήνος στο παγκόσμιο σκάκι για τον θάνατο του Ντάνιελ Ναρoντίτσκι σε ηλικία 29 ετών

Μεγάλη απώλεια για το παγκόσμιο σκάκι, συνιστά ο θάνατος του Αμερικανού γκραν μετρ και διαδικτυακoύ σχολιαστή Ντάνιελ Ναρoντίτσκι, σε ηλικία μόλις 29 ετών.

Η οικογένεια του δημοφιλούς σκακιστή ανακοίνωσε τον «απροσδόκητο» θάνατό του σε μια δήλωση που εξέδωσε η λέσχη του, το Charlotte Chess Center, τη Δευτέρα. Δεν δόθηκαν πληροφορίες για την αιτία θανάτου.

«Με μεγάλη μας θλίψη μοιραζόμαστε τον απροσδόκητο θάνατο του Ντάνιελ Ναρoντίτσκι», αναφέρει η ανακοίνωση. «Ο Ντάνιελ ήταν ένας ταλαντούχος σκακιστής, σχολιαστής και δάσκαλος και ένα πολύτιμο μέλος της σκακιστικής κοινότητας, που έχαιρε θαυμασμού σεβασμού από φίλους του αθλήματος και σκακιστές σε όλον τον κόσμο».

Ο Αμερικανός, νούμερο 2 στον κόσμο, Χικάρου Νακαμούρα, δήλωσε «συντετριμμένος» από την είδηση.

«Αυτή είναι μια τεράστια απώλεια για τον κόσμο του σκακιού», δήλωσε ο Νακαμούρα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Eκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθοι

Εκτός από τις συμμετοχές σε υψηλού επιπέδου διοργανώσεις, ο Ναρoντίτσκι διαχειριζόταν ένα κανάλι σκακιού στο YouTube, με σχεδόν 500.000 συνδρομητές.

Το stream του στο Twitch συγκέντρωναν 340.000 ακολούθους, με εκατοντάδες χιλιάδες θεατές να προσελκύονται από τα τακτικά εκπαιδευτικά βίντεο και τις ζωντανές μεταδόσεις του.

Ο «Ντάνια» έπαιξε «καθοριστικό ρόλο στη διάδοση του σκακιστικού περιεχομένου στο διαδίκτυο», δήλωσε η Διεθνής Ομοσπονδία Σκακιού.

Ο Ναρoντίτσκι ενδιαφέρθηκε για πρώτη φορά για το σκάκι σε ηλικία έξι ετών, όταν ο μεγαλύτερος αδελφός του, Άλαν, τον μύησε στο παιχνίδι σε ένα πάρτι γενεθλίων.

Ο πατέρας του, Βλαντιμίρ, και πολλοί προπονητές σύντομα διέκριναν το ταλέντο του.

Κέρδισε την παγκόσμια προσοχή το 2007, όταν κέρδισε το παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων αγοριών κάτω των 12 ετών στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Το 2010, σε ηλικία 14 ετών, έγινε ένας από τους νεότερους σκακιστές που δημοσίευσαν ποτέ βιβλία, όταν έγραψε το «Mastering Positional Chess», το οποίο καλύπτει πρακτικές δεξιότητες και τεχνικούς ελιγμούς.

Το 2013, ο Ναρoντίτσκι κέρδισε το Πρωτάθλημα Νέων των ΗΠΑ, κατακτώντας τον τίτλο του γκραν μετρ, ενώ ήταν ακόμα έφηβος.

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ και εργάστηκε ως προπονητής σκακιού στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας.

Το 2022, οι New York Times ξεκίνησαν συνεργασία μαζί του στη στήλη της εφημερίδας για το σκάκι.